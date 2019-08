Um filme para todas as pessoas com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

No auditório do MISS (Museu da Imagem e do Som de Santos), no litoral sul de SP, um grupo de aproximadamente 50 pessoas grita “unidos somos fortes” para celebrar documentário ‘O Diário de Lidwina’. A sessão especial foi organizada pela ALSAPEM (Associação do Litoral Santista de Amigos e Portadores de Esclerose Múltipla).

O #blogVencerLimites acompanhou o evento a convite da associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), que apoia o projeto junto com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), o Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla da Especialidade de Neurologia da Santa Casa de São Paulo (CATEM), a Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) e a própria ALSAPEM.

A produção do filme não usou nenhum centavo de dinheiro público. Tudo foi feito com recursos privados, patrocinado por Biogen, EMS, Merck, #MúltiplasRazões, Roche e Teva, além de uma campanha de financiamento coletivo.

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. O Dia Mundial da Esclerose Múltipla é 30 de maio.

Lidwina Van Schiedam, holandesa que viveu entre 18/3/1380 e 14/4/1433, foi a primeira pessoa a registrar em detalhes, por escrito, os sintomas da doença ainda desconhecida, hoje identificada como Esclerose Múltipla, que ela enfrentou até a morte aos 53 anos. Canonizada em 1890 pelo Papa Leão XIII, é chamada atualmente de Santa Lidvina (ou Liduína).

A vida de Lidwina é a inspiração para as histórias contadas no documentário produzido e dirigido por Leonardo Gâmbera e Daniel Moreno. “É um mergulho no cotidiano de quem tem esclerose múltipla, mas que também mostra o envolvimento das famílias e dos médicos. É a observação do lado humano nesse dia a dia”, diz Gâmbera.

“Descobrimos as várias dimensões dessas pessoas. É fascinante, por exemplo, que duas personagens, amigos de muito tempo, tenham se tornado médico e paciente”, conta o diretor.

Gâmbera afirma que a repercussão sobre o filme entre as pessoas que têm Esclerose Múltipla foi bastante positiva, com muitos pedidos de exibição em várias partes do País. “Nós percebemos que, nesse universo, há uma carência de informação e de projetos culturais que mostrem de maneira mais ampla a doença”, comenta.

“O filme mostra essa desinformação. No primeiro momento, pessoas que descobrem ter a doença pensam que a vida acabou, mas isso está muito longe da verdade”, ressalta Daniel Moreno. “É uma comprovação de que existem muitas nuances, não apenas na esclerose múltipla, mas em todas as doenças raras”, completa o diretor.

A agenda de exibições do documentário ‘O Diário de Lidwina’ pode ser acompanhada na página https://www.facebook.com/odiariodelidwina/.

