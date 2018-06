Um livro inteiro

———-

Missy é uma cadela da raça Pointer Inglês que nasceu no Solivia Pointers, um canil especializado na raça, em Oklahoma City (EUA). Importada para o Brasil, fez parte da família da escritora Izabella Menicucci Badra e acompanhou o crescimento de seus filhos, Bebel e Dudu.

Foram muitas histórias e viagens. E uma parte dessa jornada está narrada no livro ‘História de Missy – Uma história de amor’, escrito por Izabella para todas as crianças. A obra tem uma versão completa na Língua Brasileira de Sinais (Libras), e também em braille, com letras ampliadas, audiodescrição e até com aromas, para estimular todos os sentidos e incluir, de fato, todas as crianças, com deficiência ou não, no universo da leitura.

“Queremos ensinar as crianças a respeitar e amar seu semelhante, mesmo quando há diferenças”, diz a escritora.

O CD com a audiodescrição tem ainda uma música composta pela cantora e compositora Martinha, com arranjo do maestro Miguel Briamonte. O projeto foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com a orientação da Fundação Dorina Nowill e do Estúdio Serigráfico Efeito Visual.

