Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Um surdocego e um tetraplégico podem tudo”, destaca a descrição do vídeo ‘O Encontro’, publicado no canal ‘MrMaferr64’ no YouTube, comandado pelo ex-secretário nacional da pessoa com deficiência, Marco Pellegrini.

“A ideia de fazer o vídeo surgiu quando fui convidado para apresentar uma palestra. Sou fã da tecnologia e, na minha casa, estou apoiado nessas ferramentas, o que torna minha rotina muito mais possível e viável, além de ter um impacto financeiro nos cuidados que preciso, me dar autonomia e preservar a minha intimidade”, conta Pellegrini, que é tetraplégico.

“O objetivo é divulgar essas ferramentas e mostrar que não é a tecnologia de baixo custo que vai me levar a algum lugar, mas sim as ferramentas que eu preciso. E o custo nós avaliamos depois”, diz.

Foi o próprio Pellegrini quem produziu o filme, em parceria com Muvilab, icom, Inclusão 5G e a Associação Metroviários dos Excepcionais (AME). A produção teve apoio de instituições públicas e privadas, fabricantes e empresas que comercializam os recursos.

“O melhor da tecnologia é quando ela torna a vida possível, nos coloca na rua e estreita relações”, diz o ex-secretário, que é metroviário e trabalha atualmente no atendimento aos usuários do Metrô de SP.

O outro personagem do filme é o massoterapeuta Carlos Alberto Santana Junior, que é surdocego, mora em Osasco, na Grande SP, e usa diversas ferramentas de acessibilidade, especialmente a Linha Braile (dispositivo eletromecânico para a exibição de caracteres em braille), além do smartphone e de algumas placas para facilitar a comunicação.

Surdocegueira é a associação de duas deficiências, surdez e cegueira, mas não é uma somatória de ambas, nem a perda total dos dois sentidos. Trata-se de uma deficiência com características específicas, como a perda, em diferentes escalas, da visão e da audição.

Pode ser identificada por cegueira congênita e surdez adquirida, surdez congênita e cegueira adquirida, cegueira e surdez congênitas, cegueira e surdez adquiridas, baixa visão com surdez congênita ou baixa visão com surdez adquirida.

Pessoas com surdocegueira podem ser pré-linguísticas, que nascem surdocegas ou adquirem a surdocegueira ainda bebê e não se tornam fluentes em uma língua, e pós-linguísticas, que tem uma deficiência sensorial (auditiva ou visual) e adquire a outra depois de se tornar fluente em uma língua (portuguesa ou de sinais).

SAIBA MAIS – Marco Pellegrini é bacharel em Matemática pela Faculdade Paulistana e pós-graduado em Tecnologia Assistiva pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

Comandou a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2017/2018). Atuou como secretário, secretário adjunto e coordenador de atividades na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de São Paulo (2008/2016). Integrou e chefiou as delegações brasileiras nas conferências da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, em Nova York (2008/2017).

Foi diretor da AME (Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais), participou da fundação do Grupo de Estudos sobre Vida Independente (1993) e da fundação (1996) do Centro de Vida Independente Araci Nallin (CVI-AN), do qual foi três vezes presidente.

Recebeu diversas premiações, entre as quais estão ‘Setenta Anos da Declaração dos Direitos Humanos – Prêmio Nacional de Direitos Humanos’ (2018), ‘Troféu Raça Negra’, da Afrobrás (2017), ‘Valoroso Trabalho na Promoção da Igualdade Etnorracial – Premio Luiz Gama’, concedido pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo (2014), ‘Primeiro usuário de Emprego Apoiado no Brasil’, concedido pela Associação Nacional do Emprego Apoiado – ANEA (2014), ‘Liderança Exercida na Comunidade e o Trabalho contra a Discriminação Étnica’, durante a Sessão Solene da Câmara Municipal de São Paulo alusivo ao Dia da Consciência Negra (2012) e ‘100 Anos de Revolta da Chibata – Medalha Força da Raça’, oferecido pelo Grupo Força da Raça – Campinas (2010).

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube