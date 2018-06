Unesp de Araçatuba oferece tratamento odontológico para bebês com deficiência

———-

Pessoas com deficiência podem apresentar mutilações dentárias extensas e patologias bucais graves que poderiam ser amenizadas por meio de informações educativas e preventivas realizadas precocemente, diz a Faculdade de Odontologia de Araçatuba (UNESP).

Por isso, a universidade iniciou o Projeto ‘Odontologia para bebês com deficiência’, para aprimorar as condutas educativas e preventivas realizadas no Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência (CAOE).

“A atenção odontológica precoce do bebê com deficiência começa com a orientação educativa e preventiva, por meio de palestras, direcionadas aos cuidadores. O projeto de saúde bucal deve priorizar a educação, através da transmissão de informações básicas previamente ao atendimento. Conforme os bebês são atendidos, conhecimentos são reforçados com a finalidade de sensibilizar todos os cuidadores para a importância da participação ativa no processo preventivo. Os retornos periódicos são imprescindíveis e satisfatórios”, diz a coordenação da Unesp em Araçatuba.

De acordo com a instituição, as perspectivas dos resultados são altamente favoráveis. “Quando a atenção odontológica inicia-se em idade precoce, os cuidadores estarão aptos para realizar hábitos saudáveis de higienização ao bebê. A precocidade é fundamental não só para a prevenção, como para eliminar o estigma negativo que há em torno do atendimento odontológico”, explica a faculdade.

O atendimento será feito às segundas-feiras e às quintas-feiras, entre 8h e meio-dia, exclusivamente para bebês e crianças de zero a 4 anos. É necessário informar nome do paciente, data de nascimento e endereço completo.

O agendamento deve ser feito diretamente no Centro de Assistência Odontológica à Pessoa Com Deficiência (CAOE) da Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP, na Rodovia Marechal Rondon, km 527/528. Informações nos telefones (18) 3636-2832 e 3636-2753, ou no e-mail caoe@foa.unesp.br.

Saiba mais – O Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência (CAOE) iniciou suas atividades em julho de 1985. Tem 11.300 pacientes cadastrados e atende aproximadamente 60 pacientes por dia, gratuitamente. Os tratamentos são feitos com o auxilio do serviço médico, enfermagem, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudióloga.

Nos últimos 30 anos foram atendidos mais 1.200.000 procedimentos odontológicos com recursos do SUS e da Faculdade de Odontologia de Araçatuba por meio da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

