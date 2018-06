Universidade Guarulhos oferece fisioterapia gratuita para crianças com deficiência

———-

A Universidade Guarulhos (UNG), na Grande SP, iniciou um projeto de atendimento gratuito em neurologia infantil, feito na clínica de fisioterapia por alunos do 7º semestre, em estágio supervisionado pelo professor Rafael Oyama Celestino.

“Atendemos diversas patologias neuropediátricas, com técnicas e procedimentos fisioterápicos para as crianças, além de fazermos avaliações, prescrições, condutas e orientação aos familiares”, diz o professor.

Segundo a UNG, a maior parte das crianças atendidas tem paralisia cerebral, mas também participam pessoas com Síndrome de Down, mielomeningocele e outros tipos de deficiência do desenvolvimento.

Há fila de espera porque o setor de fisioterapia da UNG é referência na região. De acordo com a universidade, o tempo do atendimento depende da evolução da condição física do paciente e também do prognóstico do terapeuta.

A clínica de fisioterapia da UNG fica Rua Soldado Basílio Pinto de Almeida, s/n, no Centro de Guarulhos. O atendimento gratuito em neurologia infantil é feito de de segunda-feira à quinta-feira, das 13h30 às 18h20. Nas sextas-feiras, das 13h às 19h. Informações pelo telefone (11) 2464-1795.

