Universidades de SP têm apenas 0,4% de alunos com deficiência

Estudantes com deficiência são apenas 0,47% dos alunos matriculados em universidades públicas e privadas de SP. De acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atualizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD, 3.336.004 alunos cursam ensino superior em municípios paulistas, mas somente 15.615 têm deficiências.

O maior percentual, 2,73%, está em Cubatão, na Baixada Santista, onde 28 estudantes têm deficiências. Na cidade de São Paulo, 1.759.178 alunos estão na faculdade, mas somente 9.359, o que equivale a 0,53%, são pessoas com deficiência.

Os dados abrangem as universidades instaladas em 135 municípios e reúnem números consolidados até 2019. Prevalece a deficiência física, com 37,39%, ou 5.839 alunos. O menor índice é de autistas, com apenas 200 estudantes (1,28%).

A Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência reúne informações em um sistema de business intelligence. Os dados são organizados em áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento social e esporte, utilizados como instrumento para a indução de políticas públicas, construção de novas ações inclusivas.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

