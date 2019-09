Usuário da Central de Libras de São Paulo não gasta dados no celular

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Usuários das operadoras Claro, Vivo, Tim e Oi podem acionar a Central de Intermediação em Libras (CIL) da Prefeitura de São Paulo sem gastar o pacote de dados em qualquer dispositivo. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) vai bancar a chamada por vídeo, que consome 100Mb em média.

O contrato de navegação patrocinada foi assinado nesta quinta-feira, 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, pela secretaria e as quatro operadoras. A medida já está valendo e também contempla os servidores públicos municipais.

O QUE É – A Central de Intermediação em Libras (CIL), administrada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), atende pessoas surdas ou com deficiência auditiva severa em tempo real, por vídeo online, em Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais.

Pode ser acionada diretamente pelo website do serviço ou com o ‘CIL-SMPED’ (Android ou iOS), que é baixado sem custos.

SETEMBRO – Este é o mês dos surdos. Entre 6 e 11 de setembro de 1880, foi realizado o Congresso de Milão, que proibiu o uso das Línguas de Sinais na educação dos surdos. Outras datas marcantes são: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 21; Dia Internacional das Línguas de Sinais, 23; Dia Nacional do Surdo, 26 – data de fundação, em 1857, do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), e Dia do Tradutor, 30, com homenagens aos intérpretes de Libras;

AZUL – Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas identificavam as pessoas com deficiência, inclusive os surdos, com uma faixa azul no braço. Após o fim da guerra, foi mantida para lembrar a opressão e para destacar o orgulho da identidade surda. Atualmente, por ser viva e vibrante, representa a riqueza cultural da comunidade surda.

