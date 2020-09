ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Tenho a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, ou CMT. Por ação dessa neuropatia eu sou, desde o nascimento, uma pessoa com deficiência, condição que me levou à criação do #blogVencerLimites.

VENCER LIMITES completa 8 anos nesta sexta-feira, 11 de setembro, com mais de 1.200 reportagens publicadas, todas sobre o universo da pessoa com deficiência.

As sequelas que me atingem, um pouco mais a cada dia, me ajudam a compreender o que significa ter deficiências, mas não ser essas deficiências. Dores me acompanham desde muito pequeno, continuam aqui, algumas vezes fortes, outras nem tanto, de qualquer forma, constantes. Dores físicas, reais, e não uma referência abstrata. E posso dizer que, em certos momentos, essas dores me cansam, levam mesmo à exaustão.

A palavra ‘FALTA’ é, certamente, a mais repetida nas matérias que publico diariamente. Falta inclusão, falta acessibilidade, falta empatia, falta política pública, falta representatividade, falta visibilidade, falta interesse, falta informação, falta conhecimento, falta educação, falta união, falta evolução, falta quebrar para sempre a redoma que nos esconde da sociedade.

O que não falta é esforço das instituições que nasceram da luta das pessoas com deficiência, que brigam contra a correnteza para avançar, progredir, até sobreviver.

Escrevo aqui, agora, com tremor nas mãos e sinto um compasso acelerado no coração porque derramo nesse depoimento uma reflexão sobre a minha atividade profissional mais importante, a única que me completa, que me faz continuar querendo ser jornalista após 26 anos nessa jornada.

Quem realmente acredita, além de mim, que o #blogVencerLimites é importante, necessário, que serve à sociedade, que está cumprindo a sua função de ampliar o conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência para derrubar a discriminação e o preconceito?

Vamos em frente.

