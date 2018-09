O blog Vencer Limites completa seis anos nesta terça-feira, 11, com 820 reportagens.

⠀⠀⠀

A matéria de estreia, com o título “Pessoa com deficiência, no Brasil, é um não cidadão”, foi publicada às 11h do dia 11 de setembro de 2012.

⠀⠀⠀

De lá para cá, tivemos muitas conquistas. Entre as mais importantes está a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão (n° 13.146/2015).

⠀⠀⠀

Ainda há desconhecimento, preconceito, estigmas e barreiras a serem vencidas. E será com nossa afirmação, NÃO SOU MINHAS DEFICIÊNCIAS, que conseguiremos derrubar todos os obstáculos, todos os impedimentos à nossa plena cidadania.

⠀⠀⠀

Mais uma vez, agradeço pelo apoio do Grupo Estado, que fortalece a credibilidade desse trabalho.

⠀⠀⠀

Vamos em frente!

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube