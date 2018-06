‘Vencer Limites’ concorre ao Prêmio Comunique-se

O #blogVencerLimites está na disputa pelo PRÊMIO COMUNIQUE-SE, o “Oscar do Jornalismo Brasileiro”. É o único entre os dez indicados na categoria blog que aborda especificamente o universo da pessoa com deficiência.

A segunda etapa de votação fica aberta até 30 de julho. A lista tem 28 categorias. Na primeira fase, foram mais de 54 mil votos registrados.

Para votar, acesse http://votacao.premiocomunique-se.com.br/, faça login direto com seu perfil do Facebook, e clique na foto do seu escolhido em cada categoria.

Neste ano o tema é ‘Os Monstros Sagrados do Jornalismo’.