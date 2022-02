Vencer Limites na Rádio Eldorado – 21

Neste 21º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM, falo sobre o estudo ‘Diversidade, Representatividade & Percepção’, feito pela Gestão Kairós, que mostra o mercado de trabalho do Brasil ainda dominado por homens héteros brancos e sem deficiência.

Essa pesquisa durou dois anos, de 2019 a 2021, e entrevistou 26 mil e 600 pessoas, entre profissionais nos mais variados cargos e posições de trabalho – de líderes e liderados a aprendizes e estagiários.

Segundo os resultados do estudo, 68% dos profissionais no mercado de trabalho brasileiro são homens, 64% são brancos, 94% heterossexuais, 99% cisgênero (aquele que se identifica com o gênero de nascimento) e 97% são pessoas sem deficiência.

E na representação da diversidade, 33% das vagas desse mercado de trabalho são ocupadas por pessoas negras, somente 2,5% por pessoas de etnia ou descendência amarela e apenas 0,9% por indígenas. E as pessoas com deficiência são 2,7%.

Analisando esses números, podemos perceber que ainda há um profunda desigualdade no mercado de trabalho do Brasil. Isso fica evidente nessa pesquisa e pode ser reafirmado se compararmos com as estatísticas da população brasileira.

Segundo o IBGE, dos 214 milhões de habitantes do Brasil, 54% são pessoas negras. A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) diz que as mulheres são quase 52%. A Associação ABGL estima em 18 milhões o número de pessoas LGBTQIA+. E o Ministério da Saúde afirma que o Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência.

Como eu sempre sugiro, esse é o momento de olhar para os lados e procurar por representantes da diversidade no seu local de trabalho.

Mas o que significa tudo isso?

Primeiro, mostra a falta de resultados concretos e efetivos nas tais práticas inclusivas que as empresas afirmam ter, com produção de eventos, palestras e treinamentos, mas sem uma perspectiva da diversidade incorporada e contemplada na governança e na gestão.

Também mostra que mesmo empresas que atuam com seriedade para implementar práticas de diversidade e inclusão, que fazem a ‘lição de casa’, com diagnósticos, estabelecem metas e têm indicadores, não conseguem ter dentro de suas salas, escritórios, fábricas, uma representação atualizada da sociedade brasileira, principalmente nas lideranças.

Isso é ruim para as próprias empresas, porque já é um fato que a diversidade beneficia o ambiente de trabalho, melhora o negócio, torna mais clara a visão da empresa sobre seus públicos, aprimora a qualidade dos produtos, ajuda a vender mais e gera uma evolução.

Liliane Rocha, fundadora e CEO da Gestão Kairós, afirma que a única forma de promover uma mudança nesse cenário, em um curto período de tempo, é por meio de ações afirmativas e levar realmente a diversidade para dentro da empresa.

Ela comenta que as empresas não podem mais alegar que ainda estão no início da jornada, que não têm informação, que não sabem como valorizar a diversidade. Ela diz que essa fase já passou e que nós já estamos no momento de agir.

Publiquei uma entrevista com o Esau McCaulley, teólogo americano, autor de ‘Uma leitura negra’, que chega ao Brasil pela editora Mundo Cristão e propõe uma interpretação da Bíblia com valorização das igrejas negras tradicionais.

O nome completo do livro é ‘Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperança’. O autor é pastor, mestre em Teologia e doutor em Novo Testamento, formado em universidades dos Estados Unidos.

Esse livro foi publicado nos EUA em 2020 e se tornou um sucesso de vendas, causou grande impacto na igreja evangélica norte-americana.

O autor reforça que a Bíblia é uma fonte de esperança para muitos negros oprimidos, para o que ele chama de libertação e transformação espiritual.

Diz que saber se a Bíblia é racista é uma questão séria para os cristãos negros porque Deus ama e luta pelos oprimidos.

E defende uma leitura correta da Bíblia, reforça que não existe hierarquia racial no reino de Deus e que o Novo Testamento termina com uma visão de pessoas de todas as tribos, línguas e nações reunidas para adorar Jesus, em um reino multiétnico de Deus.

É uma leitura muito interessante, que exige do leitor uma reflexão sobre como os dogmas da igreja têm influência no comportamento das pessoas no dia a dia.

“A igreja tem participado de um mal real, mas aqueles que se dizem cristãos e participam dessas coisas ruins são maus leitores e intérpretes das escrituras que distorceram a mensagem do cristianismo”.

Eu creio que esse livro também pode ter grande impacto em toda a comunidade cristã do Brasil.