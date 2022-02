Vencer Limites na Rádio Eldorado – 22

Neste 21º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre as novas regras para isenção do IPVA às pessoas com deficiência em SP, começando pelo fim, pela conclusão, antes de fazer a descrição.

A conclusão é que os acessos das pessoas com deficiência às isenções de IPVA, ICMS e IPI estão cada vez mais restritos, não só porque as regras para essas concessões são modificadas toda hora, mas também porque os valores dos automóveis e dos preços que entram nessas determinações não são ajustados de acordo com a inflação e os avanços tecnológicos do setor automotivo.

Aqui em SP, a cobrança do IPVA foi suspensa para pessoas com deficiência até julho, somente para quem já tinha esse benefício em 2020 e 2021, para que o governo estadual consiga organizar os processos.

Tem uma lista de problemas nessa situação, todos causados pelo próprio governo.

Tem uma mudança constante nas regras e ninguém consegue mais saber qual é o caminho a seguir. Tem agora essa novidade da emissão do laudo pelo IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que não faz apenas isso e tem atualmente 120 peritos em atividade. Só na cidade de São Paulo são 900 mil pessoas com deficiência. No Estado de SP são 3,4 milhões e aproximadamente 350 mil têm a isenção do IPVA.

Se todas as pessoas que buscam essa isenção terão que passar pela avaliação do IMESC, como o governo de SP imagina isso possível? Ninguém sabe e o governo ainda não explicou.

Outro problema é a contradição entre o texto do novo decreto que regulamenta a isenção do IPVA e o que me responderam, em conjunto, o governo paulista, a secretaria da Fazenda e a secretaria da Pessoa com Deficiência.

O decreto estabelece que o laudo emitido pelo IMESC vai comprovar grau moderado, grave ou gravíssimo da deficiência ou do transtorno do espectro autista, considerando a Classificação Internacional de Doenças e a Classificação Internacional de Funcionalidade. Não há absolutamente nenhuma citação ao grau leve das deficiências ou do autismo.

Eu fiz exatamente essa pergunta, sobre a retirada do grau leve, e a reposta conjunta foi “pessoas que tenham dificuldade de locomoção, assim como diversos outros fatores que impeçam de alguma forma a sua mobilidade, terão seu direito garantido, independente do grau de sua deficiência”.

Sendo assim, tem ou não tem grau de deficiência nessa avaliação?

Muita gente que tem direito à isenção prefere pagar o IPVA, por precaução, para depois pedir reembolso. E mais um monte de gente não sabe mais para quem perguntar, principalmente nos órgãos oficiais, porque cada um tem uma resposta diferente.

Tudo isso é resultado de uma avaliação da pessoa com deficiência como custo, como alguém que gera gastos, categorizada como não cidadã. E a restrição às isenções, aos benefícios assistenciais, tem a meta de aumentar a arrecadação.

Eu não consigo deixar de pensar no livro ‘Crianças de Asperger’, da historiadora Edith Scheffer, que eu já indiquei aqui há algum tempo.

Tem nesse livro uma citação à mensagem que o nazismo divulgava sobre como pessoas com deficiência intelectual, que eles chamavam de idiotas, puxavam o Volk alemão, a etnia alemão, para baixo.

“Um idiota em uma instituição custa cerca de 4 reichsmarks por dia (reichsmarks foi a moeda oficial da Alemanha entre 1924 e 1948). Quanto custaria se precisasse de cuidados durante 40 anos? Por que seria melhor se essa criança jamais tivesse nascido?”.

Arrecadação aqui e arrecadação lá é a mesma coisa, não?

Na dica de livro, ‘Enquanto Você Crescia: Linhas do Amor de Mãe’, publicado em 2021 pela Kotter Editorial.

Célia Tamanini, de 57 anos, mora em Porecatu, no Paraná. É mãe de Samuel Tamanini Camargo, seu segundo filho, que nasceu com uma síndrome rara, a Síndrome de Pfeiffer, um distúrbio genético raro caracterizado pela fusão prematura de ossos do crânio (craniossinostose).

Essa síndrome provoca alterações na face, olhos salientes, avanço mandibular, polegares e dedos dos pés aumentados e perda auditiva.

No livro, a Célia Tamanini conta com foram a gestação, o nascimento, a descoberta da síndrome e as cirurgias do Samuel, e também sobre as artes dele quando era criança, a vida escolar, até o ensino médio e a chegada de Samuel à faculdade. Ele tem hoje 19 anos e cursa o segundo ano de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá.