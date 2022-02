Vencer Limites na Rádio Eldorado – 23

Neste 23º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre dois projetos criados no ano passado para pessoas com deficiência que têm as mesmas propostas, por meio de ações completamente diferentes. Um incentiva o empreendedorismo e o outro apoia a moradia independente. A semelhança entre as duas iniciativas é a promoção da autonomia.

Em São Paulo, a BasicX, fundada em maio de 2021 pela advogada Renata Fridman, é um negócio social que incentiva o empreendedorismo das pessoas com deficiência.

Vai desde a construção de um produto, com o reconhecimento dos interesses da pessoa com deficiência, faz estudo do mercado e o ensina sobre custos, leva a pessoa com deficiência para os principais centros comerciais para que ela aprender novas técnicas, atuando como prestadora de serviços e também como distribuidora.

A meta é demonstrar que pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, podem ser agentes produtivos, quebrar barreiras e construir um futuro mais promissor.

Tem exemplos, como o Tomas Reinach, de 32 anos, que tem deficiências física e intelectual, com perda de memória recente. Quando procurou a BasicX, ele nunca havia investido em um negócio próprio, mas tinha interesse na fabricação de geleias, que foi exatamente o primeiro produto que ele criou após conhecer a Renata Fridman. Atualmente, ele se prepara para fabricar jogos americanos.

Outro é o Matyas Palaia, de 48 anos, que tem deficiência intelectual e faz trabalhos em sisal. E tem também o Roberto Lima, de 50 anos, que tem deficiência intelectual e apraxia da fala, auxilia nas oficinas de bolsas, malas e necessaires.

Importante destacar que não se trata de uma ação filantrópica, de caridade, mas um comércio como outro qualquer. A pessoa precisa produzir com qualidade, ter compromisso com prazo de entrega, visual e materiais utilizados.

Já são 30 famílias que participam do projeto.

E no Rio de Janeiro, a primeira unidade de um novo projeto de moradia independente para jovens e adultos com deficiência intelectual funciona desde novembro do ano passado no bairro do Flamengo.

Criado pelo Instituto JNG com a empresa de hospedagem Uliving, o programa nasceu para dar base à transição da pessoa com deficiência intelectual à fase adulta e quebrar a crença ainda comum em muitas famílias de que seus integrantes ‘especiais’ não têm condições de viver sozinhos.

A pessoa com deficiência intelectual, seus familiares e responsáveis respondem a um questionário com mais de 260 perguntas, passam por entrevistas individuais e em grupo. Essa avaliação prévia determina quais e quantos apoios a pessoa precisa, mas não estabelece se a pessoa é ou não apta, isso porque o projeto considera tudo que está ao redor.

É muito importante deixar claro que não se trata de um espaço de cuidadores. Quem procura o projeto passa por uma jornada de acolhimento, de dois a três meses, a pessoa e a família são abraçadas e participam de um processo estruturado que dá conforto e segurança para a pessoa com deficiência intelectual sair da casa dos pais.

É um serviço pago e os valores, além do aluguel do imóvel, variam de acordo com a quantidade e os tipos de apoios que a pessoa precisa.

Os prédios têm organização e segurança, com espaços bem definidos. O pagamento mensal engloba aluguel, luz, internet, condomínio e serviços.

Essa primeira unidade no Rio já tem seis moradores, que convivem com os outros moradores, sem deficiência, a maioria jovens.

Na dica de livro, ‘Personagens do Terceiro Reich: a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial’, do historiador brasileiro Rodrigo Trespach, publicado pela Editora 106 em 2020.

Não se fala sobre o nazismo de maneira banal e não se defende os conceitos nazistas de forma natural, não se compara o nazismo com outros regimes políticos porque o nazismo não tem comparações, é algo que está muito além de uma forma de governo. É uma prática de eugenia, de limpeza étnica com base no que apenas os nazistas consideram uma raça superior ou inferior, que já era aplicada muito antes do nazismo tomar o poder na Europa. Basta ler ‘Crianças de Asperger’.

Este livro do historiador Rodrigo Trespach mostra o pensamento e as atitudes de pessoas que tiveram papéis importantes durante o nazismo, as figuras responsáveis por instalar o regime, aborda a trajetória dos resistentes e de quem colabou com ideologia.

Tem um capítulo sobre Hitler, desde a infância, com citações de militares, intelectuais, médicos, cientistas, industriais e empresários.

Em recente entrevista à DW, um professor alemão de história, do ensino médio, resumiu bem: “Os alemães que realmente entenderam o que aconteceu na história ainda têm vergonha”. Mais de 70 anos depois, já passou da hora dos brasileiros também entenderem.