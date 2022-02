Vencer Limites na Rádio Eldorado – 24

Neste 24º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), volto a falar sobre a eletroconvulsoterapia. A quem interessa dar choque elétrico na cabeça de pessoas autistas? Essa é a pergunta que o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) precisam responder.

Porque mesmo depois de uma forte reação à mera citação desse tipo de procedimento, a eletroconvulsoterapia, no relatório que pode dar base ao protocolo do SUS, publicado em dezembro do ano passado; mesmo depois de quase dez mil participações na consulta pública sobre o tema, feita também no ano passado (o número exato é 9.918), a maioria criticando essa prática, sendo que 91% consideraram a proposta muito ruim, com destaque para a falta de informações, poucos estudos e amostras, a Conitec decidiu manter o choque elétrico na cabeça de autistas como “opção de tratamento”.

Na reunião nº 105, feita em 10 de fevereiro, a Conitec apresentou essas informações e decidiu continuar com a eletroconvulsoterapia no relatório, com o cuidado de reforçar que não recomenda o choque elétrico na cabeça de autistas, que reduziu ao máximo o trecho sobre esse choque elétrico na cabeça de autistas, mas destaca que há relatos desse procedimento, de choque elétrico na cabeça de autistas, em casos associados à catatonia, mas “a evidência é incipiente e controversa”.

A reunião completa está publicada no canal da Conitec no YouTube. Destaco a fala do dr. Rafael Bernardon Ribeiro, médico psiquiatra especialista em estimulação cerebral que participou da reunião de escopo para a produção do relatório. Ele defende a eletroconvulsoterapia e afirma que “a mídia busca motivos para imputar coisas ao governo federal” e por isso nós jornalistas reagimos à citação do choque elétrico na cabeça de autistas no relatório.

Ele não deixa claro quais são essas “coisas” que a mídia busca imputar ao governo.

Vale dizer que a mídia deu destaque à citação do choque elétrico na cabeça de autistas porque houve uma rechaça imediata, uma contestação quase simultânea ao relatório, inclusive com a abertura de uma petição online, iniciativa da Abraça (Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas) com o Fórum Gaúcho de Saúde Mental (FGSM). Essa petição tem mais de 500 instituições participantes e ultrapassou há muito tempo dez mil assinaturas.

Além de um projeto de decreto legislativo na Câmara, apresentado pelos deputados federais Felipe Rigoni e Dr. Luizinho, que pediu a interrupção da consulta pública.

O relatório atualizado ainda não foi publicado.

Entrevistei ao vivo o Alexandre Mapurunga, autista e diretor técnico da Abraça, no meu canal no YouTube. Ele contou que tem convulsões com alguma frequência e questionou como um procedimento que provoca esse tipo de reação pode ser chamado de ‘terapia’.

Quem sabe os integrantes da Conitec e da reunião de escopo possam responder.

Na dica de livro, falei sobre ‘A Casa dos Esquecidos’, saga com quatro volumes – Abismo, Vertigem, Origem e Infinito – escrita por Marcelo De Fazzio (2021, editora Rota Vintage), uma série sobre resignação e cura emocional, que conta a história de uma mãe condenada injustamente pela morte do filho e aprisionada pela própria família em um manicômio.

Publiquei uma entrevista com o escritor Marcelo De Fazzio, autor que tem TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo) e Síndrome do Pânico. Ele me contou que teve a ideia da trama em 2002, mas enfrentava os dois transtornos e só conseguiu dar sequência a essa escrita em 2017.

A personagem principal do livro, Sarah, foi construída a partir das vivências do escritor com esse estresse psicológico. E ele também descreve nela as sensações de alívio e alegria obtidas a partir de um processo de recuperação que envolveu o raciocínio cognitivo, com o uso da dor para anular o sofrimento.