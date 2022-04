Vencer Limites na Rádio Eldorado – 32

Neste 32º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre a reportagem que fiz com Tatiana Pretona, mulher negra, empreendedora, que recebeu uma resposta abertamente racista após enviar orçamento para um evento.

Quando alguém ainda insiste em afirmar que o Brasil não é um país racista, eu respondo que o Brasil não é apenas um país racista, mas um país racista raiz.

E se eu ler ou escutar um milhão de vezes a resposta que Tatiana Pretona recebeu, um milhão de vezes vou perguntar: ‘como é que é?’.

Publiquei a matéria no sábado, 16, e compartilhei nas redes do blog – todas VencerLimitesBR. Nesta segunda-feira, 18, o boletim em áudio foi ao ar na Rádio Eldorado e a reportagem foi compartilhada nas redes sociais do Estadão, no Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

Reproduzo abaixo a reposta completa que Tatiana recebeu pelo Instagram @Pretona_BBQ.

“Bom dia, Tatiana Pretona. Seu orçamento foi um dos melhores que recebemos, porém infelizmente não estaremos contratando seus serviços pois nosso cliente não gosta de pessoas da cor da sua pele. Sentimos muito. Obrigada pela atenção”.

Avaliem a naturalidade da afirmação “nosso cliente não gosta de pessoas da cor da sua pele”, seguido de um “Sentimos muito. Obrigada pela atenção”.

Essa manifestação descarada, escancarada, declarada de racismo, é dupla, feita duas vezes, pela empresa que fez o contato com Tatiana e pelo cliente dessa empresa.

Tatiana diz que não sabe lidar com a repercussão desse caso porque esse tipo de manifestação existe há anos, já surgiu muita e muitas vezes, mas ela nunca expôs por medo fazer mal e estar errada. Contou, por exemplo, que certa vez parou na frente de um shopping e abaixou para amarrar o cadarço do sapato, o que foi suficiente para os seguranças já formarem uma barreira na porta. Ela sequer pretendia entrar.

Ela afirma que está recebendo uma avalanche de mensagens de apoio. E não pretende fazer boletim de ocorrência na polícia ou levar essa situação à Justiça.

Agora, o que precisamos destacar é, mais uma vez, a naturalidade da resposta “nosso cliente não gosta de pessoas da cor da sua pele”, porque essa afirmação, registrada, pode ser enquadrada como crime, de acordo com a Lei nº 7.716/1989, que define os crimes de preconceito de raça ou de cor, chamada Lei de Racismo.

O advogado Matheus Falivene, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP), explica.

O artigo 20 diz exatamente que “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” pode ser punido com prisão e multa.

Mas isso não intimida gente que não tem qualquer pudor em ser racista e afirma que não gosta de gente que tem pele preta.

O Brasil precisa enfrentar sua face racista, conhecer sua história e entender os motivos desse preconceito encravado na raiz do País. Quatro livros podem ajudar.

‘Pequeno Manual Antirracista’, da filósofa, escritora e palestrante Djamila Ribeiro (2019, Companhia das Letras), que tem 11 lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo.

‘Racismo Estrutural’, do advogado, filósofo e professor Silvio de Almeida (2019, editora Jandaíra), que faz parte da coleção Feminismos Plurais, apresenta dados estatísticos e discute o racismo na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Livro coordenado pela Djamila Ribeiro.

E os volumes 1 e 2 da trilogia Escravidão, do jornalista e pesquisador Laurentino Gomes (2019 e 2022, Globo Livros) – o terceiro chega à livrarias em julho deste ano. Na minha opinião, essa série tem de ser leitura obrigatória em todas as escolas brasileiras. Um trabalho de pesquisa e detalhamento da história da escravidão no Brasil e que explica por que nosso País é tão profundamente racista.