Vencer Limites na Rádio Eldorado – 33

Neste 33º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falor sobre os ataques aos direitos da população com deficiência no Brasil, que são constantes e cada vez mais certeiros, principalmente quando envolvem arrecadação.

Não há nenhuma surpresa nas recentes mudanças que agora bloqueiam as isenções de IPI, ICMS e IPVA, mas é sempre importante lembrar que esses benefícios para gente com deficiência que consegue comprar carro, como tudo desse setor no nosso País, são compensações, mecanismos criados para tentar desviar dos problemas de mobilidade que enfrentamos diariamente, especialmente no transporte público.

Além disso, temos calçadas impossíveis de atravessar para quem usa cadeira de rodas, muletas, bengalas, inclusive quem é cego, outros equipamentos, como carrinhos de bebê, ou até mesmo se você, assim como eu, tem dificuldades para caminhar e corre um risco real, como já aconteceu comigo muitas vezes, de tropeçar e se arrebentar no chão.

Falando especificamente sobre as isenções de IPI, ICMS e IPVA, o que aconteceu foi: você respirou e seu direito evaporou. Simples assim, mas não sem aviso, porque faz tempo que publico matérias com alertas a respeito dessas movimentações.

A isenção do IPI – o imposto sobre produtos industrializados, que é federal – está suspensa e precisa de regulamentação, que está nas mãos da Casa Civil, do Ministro Ciro Nogueira, conforme a Lei nº 14.287/2021, sem previsão de avanço.

Foi criada uma força tarefa da qual fazem parte o Sistema Reação, a Comissão 48, o Blog do Cadeirante, o Diário PcD e o Mundo Acessível. Esse grupo escreveu um ofício e enviou ao Secretário Especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, e compartilhado com vários deputados e senadores.

A informação mais recente divulgada por essa força tarefa é que a assessoria de imprensa da Casa Civil confirmou o recebimento do ofício e respondeu que o documento está sob análise técnica, mas sem previsão de publicação do ato normativo. E que o secretário confirmou que a Receita Federal fez, com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outros órgãos, um documento relacionado à avaliação biopsicossocial. E que essa minuta foi enviada ao Ministério da Economia.

O bloqueio à isenção de IPI também interrompe o processo para isenção do ICMS, que é estadual. E tudo está parado. Quem pretendia comprar carro ou já estava comprando teve que interromper o negócio. E as montadoras não podem mais garntir que os preços já acertados serão mantidos.

Em SP, a isenção de IPVA não se resolve. Tem gente que conseguiu a isenção sem maiores problemas. Tem gente que tinha a isenção e agora teve o pedido recusado. Tem gente que nem consegue fazer o pedido. Tem gente que pagou algumas parcelas ou o valor total, porque seria reembolsado, mas não foi. Tem gente que conseguiu a isenção no ano passado e depois apareceu na lista de inadimplentes.

E o governo paulista determinou que o laudo para comprovação da deficiência seja emitido pelo IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, um órgão que estava meio abandonado e agora terá que fazer esse trabalho, mas ainda nem começou a credenciar profissionais médicos e clínicas que terão essa função.

Em 2020, o governador João Doria enviou à Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Projeto de Lei nº 529, que extinguia diversos órgãos estaduais, inclusive o IMESC. Esse PL foi aprovado e se tornou a Lei nº 17.293, de 15/10/2020, mas alguns deputados mantivem o IMESC vivo por meio de uma emenda. Um trecho dessa lei que trata das cobranças de IPVA em 2021 foi suspenso por uma ação do Ministério Público.

O licenciamento do veículo começa a vencer em julho. E se o IPVA não estiver pago o carro pode até ser apreendido. Que estiver com a cobrança ativa vai ter que pagar para, só depois pagar o licenciamento. Para saber, tem que consultar o Sistema de Veículos (Sivei) da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) ou o seu banco, inserindo o código Renavam do seu veículo.

Tem uma petição online, criada pelo Diário PcD, com o grupo Podemos SIM e a Comissão 48, endereçada à Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos na Área das Pessoas com Deficiência, à Defensoria Pública de São Paulo e à Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo, que tem sete solicitações.

Entre elas, a suspensão de todas as cobranças do IPVA de 2022 das pessoas com deficiência que tinham essas isenções em 2020 ou 2021, e a devolução de todos os valores arrecadados com os pagamentos do IPVA de 2022 de pessoas com deficiência que tinham a isenção.

Questionei o governo de SP, a secretaria da fazenda e a secretaria da pessoa com deficiência sobre todos esses problemas. Recebi como resposta um link para a página do próprio governo afirmando que o Sivei está funcionando.