Vencer Limites na Rádio Eldorado – 36

Neste 36º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre o projeto ‘Bike Sem Barreiras’ e sobre a plataforma ‘Folhetins Emilianos’.

Criado em 2016, o projeto ‘Bike Sem Barreiras’, do grupo Ser Educacional, empresta bicicletas adaptadas para pessoas com deficiências visuais, físicas, intelectuais, deficiências múltiplas ou com mobilidade reduzida.

Começou em Recife e, atualmente, atende também em Salvador, João Pessoa, Fortaleza, Natal, São Luís, Rio de Janeiro, Guarulhos e Manaus. Mais de 1.700 pessoas com deficiência já participaram dos encontros nos finais de semana e feriados. A meta é incluir, promovendo saúde e lazer, por meio da atividade física.

Tem handbike, aquele triciclo adaptado para pedalar com as mãos. Tem bicicleta dupla, que é pedalada pela pessoa com deficiência visual e por um monitor ou acompanhante. E tem a bike chamada de ‘The Duet’, que tem uma cadeira de rodas no lugar da roda da frente.

Os encontros são acompanhados por profissionais e alunos dos cursos de Fisioterapia e Educação Física.

Para saber as agendas e participar, basta seguir os perfis @UninorteManaus, @Uninassau, @UniveritasOficial e @UNG_Universidade no Instagram.

Nesta edição da coluna, ao invés de dar uma dica sobre um livro específico, indico o projeto ‘Folhetins Emilianos’, do jornalista, psicólogo, psicanalista e escritor Emílio Figueira, de 52 anos, que atua há 40 anos na defesa da inclusão.

Emílio Figueira tem paralisia, com sequelas na fala e movimentos. É dono de um enorme portifólio de publicações científicas, livros impressos e digitais, com mais de 70 títulos. É professor e conferencista de pós-graduação, principalmente de temas que envolvem a educação inclusiva. Atualmente, escreve roteiros e projetos audiovisuais.

O portal ‘Folhetins Emilianos’ reúne todo esse portifólio de publicações infantis, juvenis, contos, novelas, romances e memórias, além de apresentar propostas de trabalho sobre inclusão para escolas.

Entre essas propostas está a publicação ‘A inclusão em sua escola’, que tem cinco partes, explica os tipos de deficiências e conta quem são as pessoas com deficiência, narra a história dessa população, esclarece os conceitos de inclusão e trabalha temas como acessibilidade, materiais adaptados, convivência entre alunos com e sem deficiência, e propõe atividades para transformar todos os alunos em agentes de inclusão escolar.