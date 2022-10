Vencer Limites na Rádio Eldorado – 57

Neste 57º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), volto a falar sobre a estratégia do IBGE para identificar pessoas com deficiência no Censo 2022. E comento a campanha de pessoas com diabetes, que pedem a medição da glicemia em todas as emergências na rede pública de saúde e a incorporação da insulina análoga de ação prolongada no SUS.

O questionário que identifica pessoas com deficiência, inclusive autistas, no Censo 2022 será usado em somente 10% das entrevistas nos domicílios visitados. Essa informação foi confirmada ao blog Vencer Limites pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“O Censo demográfico do IBGE, desde o ano 2000, tem dois questionários: o básico e o da amostra. O básico é feito em todos os domicílios e levanta dados importantes, como o sexo e a idade dos moradores, a alfabetização, a renda do responsável pelo domicílio e as condições de saneamento básico locais. Já o questionário da amostra é mais detalhado e feito em pouco mais de 10% dos domicílios visitados. Tem as mesmas perguntas do básico e, ainda, questões sobre a escolaridade, religião, pessoas com deficiência, rendimento dos moradores, entre outras”, diz o instituto.

“Usa-se esse esquema de dois questionários para diminuir o custo da operação e, também, para reduzir a resistência dos moradores em participar da pesquisa, já que o questionário mais detalhado é um pouco mais demorado. É bom lembrar que a amostra em que essas perguntas são feitas permite ao IBGE ter essas informações em nível de municípios, enquanto os dados do questionário básico podem ser desagregados até o nível dos bairros. Ou seja, dá para saber qual bairro da cidade tem as piores condições de saneamento e qual o município tem mais pessoas com deficiência física, por exemplo”, afirma.

“As informações obtidas no questionário da amostra têm enorme precisão e qualidade, da mesma maneira que as obtidas pelo questionário básico, sendo suficientes para orientar inúmeras políticas públicas em todos os municípios do país”, completa o IBGE.

O blog Vencer Limites perguntou ao IBGE por quais motivos as perguntas sobre pessoas com deficiência, inclusive autistas, não estão no questionário básico do Censo 2022, que será aplicado em todos os municípios, considerando que a identificação das deficiências é tão importante quanto sexo, idade, alfabetização, renda e condições de saneamento básico.

O resultado concreto dessa estratégia é que pessoas com deficiência e pessoas autistas não têm a oportunidade de afirmar quem são aos recenseadores, que chegam às residências com o questionário escolhido automaticamente pelo sistema. Essa dinâmcia gera frustração, reforça a sensação de invisibilidade e atinge diretamente a credibilidade dessa pesquisa no que diz respeito à quantidade real de pessoas com deficiência no Brasil.

Tratar a população com deficiência como amostra reduz a importância da pessoa com deficiência. Nas avaliações de custo do estudo e de como as deficiências têm profunda relevância no cotidiano de quem convive com essa condição, e suas famílias, o IBGE deveria ter dado mais atenção a essas informações e incluído questões sobre pessoas com deficiência a única pergunta sobre autistas do Censo no questionário básico.

Uma campanha organizada pela Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade alerta para a necessidade urgente do diagnóstico precoce e da prevenção de complicações relacionadas a essas duas condições. O grupo lançou uma petição pública online que pede ao Ministério da Saúde a inclusão da medição de glicemia em todos os atendimentos de urgências e emergências no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Lançamos a campanha ‘A Prevenção Salva Vidas’ para estimular os brasileiros a se consultarem com seus médicos e fazerem seus exames de glicemia em jejum ou procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para solicitar e realizar o teste de ponta de dedo, que é um pré-diagnóstico. Nossa expectativa é ampliar os diagnósticos precoces, reduzindo os riscos de complicações destes pacientes e, por consequência, reduzindo o impacto no Sistema Único de Saúde por internações e hospitalizações, desonerando seus custos”, afirma Vanessa Pirolo, coordenadora da Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade.

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem 8 milhões de pessoas com diabetes ainda não diagnosticadas e, na América do Sul e na América Central, um em cada três adultos tem a condição, mas não sabe.

“Sabemos que a pandemia de covid-19 gerou aumento do número de pessoas com diabetes pelo aumento de peso, seis quilos em média, e a contaminação pelo coronavírus”, diz Vanessa. “Presume-se que, no Brasil, 46% das pessoas entre 20 e 79 anos que vivem com a doença também desconhecem o diagnóstico. Atualmente, cerca de US$ 43 bilhões são gastos com o tratamento do diabetes e suas complicações no País por ano. Estamos certos de que boa parte deste valor poderia ser economizado com o diagnóstico precoce”, destaca a coordenadora.

A Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade nasceu em 2021 e reúne 24 organizações. A meta é profissionalizar as associações, melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado no Brasil, além de produzir informações.

“Precisamos evitar várias complicações, inclusive a retinopatia e as amputações. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram que 150 mil brasileiros desenvolvem retinopatia diabética todo ano, uma doença que pode levar à perda da visão. É a maior causa da cegueira em pessoas com diabetes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que 80% dos casos de cegueira do Brasil poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico médico precoce e tratamento adequado”, comenta Vanessa Pirolo.

“A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular diz que, a cada hora, três pessoas têm pernas e pés amputados no Brasil, sendo que mais da metade foram em pessoas com diabetes”, ressalta a coordenadora.

“Pesquisa da Ipsos feita em 30 países, com aproximadamente 23 mil adultos, mostrou que um em cada dois brasileiros engordou em média de 6.1 quilos. O excesso de peso e o acúmulo de gordura visceral estão relacionados à inflamação. Conforme adquirimos quilos a mais, liberamos na corrente sanguínea substâncias inflamatórias, que causam resistência à insulina, o que pode levar ao diabetes e também favorecer o acúmulo de gordura no fígado”, completa Vanessa Pirolo.

Uma consulta pública recebeu, até 3 de outubro, 1.528 opiniões sobre a incorporação da insulina análoga de ação prolongada pelo Sistema Único de Saúde. A Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), que seria feita neste mês, foi prorrogada para novembro.

A Coalizão pediu à Câmara, por meio do deputado Zacharias Calil (União-GO), na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, uma audiência pública no dia 26 de outubro, e também uma reunião diretamente com o Ministério da Saúde.

A meta é abrir uma interlocuação sobre a manutenção da insulina análoga de ação prolongada no SUS porque há uma resistência dos fabricantes em fornecer o medicamento dentro dos valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sem reajustes. Dois pregões com esse objetivo já foram feitos e não tiveram resutado positivo.

“O Ministério da Saúde precisa entender que o valor exigido não condiz com o mercado atual”, afirma Vanessa Pirolo.