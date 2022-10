Vencer Limites na Rádio Eldorado – 58

Neste 58º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), comento a decisão do Conselho Federal de Medicina, que restringiu o uso da cannabis ao tratamento específico de epilepsias em pessoas com apenas duas condições. E falo sobre a acessibilidade na exposição ‘Monet À Beira d’Água’.

Pessoas com deficiência vivenciam a exclusão diariamente, na educação, no mercado de trabalho, no lazer, no esporte, na saúde e em outros setores. Especificamente na saúde, essa exclusão é particularmente cruel, porque há muitas deficiências causadas por condições que precisam de tratamento constante. E sem acesso a remédios e procedimentos aprovados e disponíveis no País, o quadro de saúde se agrava e essas deficiências se tornam incapacitantes, destruíndo a qualidade de vida das pessoas e, muitas vezes, causando dor e até a morte.

Foi exatamente isso que fez o Conselho Federal de Medicina (CFM) por meio da Resolução nº 2.324, de 11 de outubro de 2022, que restringe “o uso do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias às terapias convencionais nas síndromes de Dravet e de Lennox-Gastaut e no Complexo da Esclerose Tuberosa”. Além de jogar na ilegalidade pessoas não terão mais prescrição para uso oficial da cannabis, mas têm todas as outras condições não citadas nessa norma, que também geram crises de convulsão.

O CFM tem a obrigação de explicar por quais motivos tomou essa decisão, mas não parece ter nenhum interesse em fazer esse esclarecimento. O blog Vencer Limites entrou em contato com a assessoria de imprensa do Conselho, por email e por telefone, e perguntou por que o acesso à cannabis medicinal ficou tão restrito e por que esse tratamento também está proibido para autistas. O email não foi respondido. E na conversa por telefone, a equipe se limitou a dizer que a decisão pela resposta é de responsabilidade do diretor de comunicação e primeiro secretário, Paulo Henrique de Souza. E não houve mais nenhuma resposta.

A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (Abrace) publicou em sua página uma nota na qual destaca que “a Cannabis vem salvando vidas e também garantindo qualidade de vida a milhões de pessoas em todo o mundo. Estes pacientes, no entanto, continuam precisando lidar com a realidade de ter uma medicação criminalizada pelo Brasil, a despeito do que está acontecendo mundo a fora”.

O diretor técnico da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas (Abraça), Alexandre Marupunga, que é autista e usa a cannabis medicinal para controle das crises de convulsão e também de ansiedade, afirma que a decisão do CFM obriga todas as pessoas que têm condições não citadas na resolução do CFM a buscar maneiras extraoficiais de manter os tratamentos.

“Minha vida melhorou muito depois que passei a tomar a cannabis medicinal diariamente. Uso regularmente desde 2020. Eu entro em pré-crise, minha esposa identifica eu tomo diazepan de maneira preventiva. Depois que passei a usar canabidiol, nunca mais precisei tomar diazepan”, diz.

Alexandre explica que sua enteada, de 33 anos, que tem a síndrome de RETT, também toma a cannabis. “Ela tem convulsões diárias, muitas vezes, e também tem dores por causa da escoliose. A cannabis reduz o número de convulsões e deixa mais fracas. Também garante uma sensação de bem-estar”, afirma Mapurunga, que também é assessor técnico da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e faz parte do Conselho de Ética da Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), que usa a cannabis medicinal há anos, por prescrição médica, declarou ao blog Vencer Limites que vai apresentar no Senado um Projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos da resolução do CFM. E que “segue firme lutando para que o acesso à cannabis medicinal seja ampliado”.

“Muita gente sabe que eu uso há anos, por prescrição médica, a cannabis medicinal. Por isso, como paciente e como senadora, venho aqui me manifestar CONTRA a resolução 2.324/2022 do Conselho Federal de Medicina, que restringe o acesso à saúde de milhares de brasileiros.

Essa resolução ignora toda a histórica Medicina, que é baseada em evidências. Ela coloca uma mordaça na autonomia dos médicos prescritores, restringindo o tratamento apenas ao canabidiol (uma ÚNICA substância das mais de 700 já identificadas na planta) e para apenas DUAS doenças, desprezando as centenas de estudos que comprovaram a eficácia da cannabis medicinal para diversas patologias.

Desse modo, o Conselho Federal de Medicina ignora a saúde dos pacientes com cerca de 30 outras condições – de câncer e autismo a doenças raras e Parkinson – que já são tratados hoje com sucesso por meio da cannabis medicinal.

Estou apresentando no Senado um Projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos desta resolução e sigo firme lutando para que o acesso à cannabis medicinal seja AMPLIADO e não limitado”, diz a nota de Mara Gabrilli.

A exposição imersiva ‘Monet à Beira D’Água’ será aberta ao público nesta sexta-feira, 21, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. Mostra a relação de Claude Monet, mestre do Impressionismo, com a água.

Uma importante destaque dessa mostra é a oferta completa de recursos de acessibilidade – audiodescrição, Libras, mapa tátil, piso tátil, maquete tátil, peças táteis em bancada sensorial, informações em braile e toda a estrutura arquitetônica acessível, exceto em um dos mezaninos, que foi acrescentado à mostra poucos dias da estreia e não fazia parte do projeto inclusivo original, organizado pelo Instituto Olga Kos.

São 285 pinturas que retratam paisagens com água, margens de rios, lagos e mares, apresentadas em sequências de animações digitais 2D e 3D, formando oito narrativas audiovisuais – Uma Viagem de Trem, Campos e Moinhos, O Mar e a Luz, Horizonte Nevado, Um Passeio pelo Lago, Arquitetura do Tempo, Paisagens en Vert e Flores de Tinta – enfatizando aspectos da obra do mestre impressionista. Pintura e animação se misturam a projetores, computação gráfica, programação em realidade virtual, design de som e softwares.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPED) vai distribuir 10 mil ingressos gratuitos para a exposição em escolas públicas.

Informações completas na página monetbeiradagua.com.br