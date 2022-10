Vencer Limites na Rádio Eldorado – 59

Neste 59º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre o ataque racista contra o humorista Eddy Jr. E comento o vídeo em apoio ao Lula publicado por um grupo de pessoas com deficiência.

O ataque racista contra o humorista Eddy Jr. que veio a público na semana passada, mostra que a estrutura de um suposto combate ao racismo no Brasil parece beneficiar muito mais o atacante do que o atacado. Isso porque, até este momento, ninguém foi mais prejudicado por essa ação do que o próprio Eddy Jr. Ele foi obrigado e deixar a própria casa por medo das ameaças das duas pessoas que o atacaram. Essas duas pessoas permanecem no condomínio, e a reunião que vai decidir como esse condomínio deve reagir a esse caso pode resultar e absolutamente nenhuma providência mais severa.

Punir com multa a moradora do prédio, a aposentada Elisabeth Morrone, e o filho dela que, segundo informações publicadas no últimos dias, tem deficiência intelectual, é uma medida correta, mas provavelmente inútil para servir de exemplo de ação firme.

Especificamente sobre a deficiência intelectual do filho, há questões que precisam de resposta e sequer foram feitas. O laudo que Elisabeth Morrone afirma ter detalha de que maneira essa deficiência intelectual afeta o comportamento desse homem? Ele é considerado independente, autônomo e responsável pelos próprios atos? O comportamento violento que ele apresenta nas imagens registradas pelas câmeras do prédio é habitual ou foi incitado pela mãe? Ela é tutora oficial dele? Pode ser responsabilizada por qualquer ação dele contra outras pessoas?

O blog Vencer Limites fez essas perguntas a especialistas em direitos das pessoas com deficiência, inclusive da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo (DPPD), que tem um setor coordenado pelo Instituto Jô Clemente (IJC), referência internacional nesse tema. Essa resposta veio em nota oficial da Secretaria de Segurança Pública de SP.

“A Polícia Civil esclarece que, caso seja constatado que a mãe do autor tenha o incentivado a praticar o delito, ela poderá responder criminalmente, em coautoria ou como autora imediata, a depender da capacidade do autor. No entanto, é necessário que os fatos sejam denunciados para que sejam devidamente apurados”, diz a nota.

O Instituto Jô Clemente, por sua vez, explicou que “em tese, a deficiência intelectual não retira a autonomia e a capacidade jurídica da pessoa, ou seja, ela responde por seus atos, inclusive por seus crimes. No processo judicial (e cada caso é um caso), pode ser levantada a questão sobre a capacidade, mas depende muito de laudo, gravidade da deficiência e outros detalhes. Questões como ofensas ou crimes mais graves são do conhecimento comum de qualquer pessoa, tenha ela deficiência ou não”, afirma o IJC.

O universo da deficiência intelectual é muito complexo para ser tratado de forma tão superficial, como tem sido feito nesse caso. Essa informação, usada como justificativa para o comportamento visivelmente violento do homem filmado, sem mais nenhum esclarecimento, é bastante prejudicial ao entendimento do que significa ter deficiência intelectual, além de jogar sobre pessoas com essa condição um estigma injusto e perigoso. Isso, certamente, vai gerar reações capacitistas e preconceituosas. Nenhuma instituição que defende pessoas com deficiência intelectual foi ouvida nas reportagens sobre esse caso e essas mesmas instituições permanecem em silêncio.

Vale reafirmar: o Brasil é um país profundamente racista, que exclui, ofende, agride e mata diariamente sua população negra. É um movimento que inverte o caminho da evolução, que tenta manter enterrado o conhecimento sobre a nossa história, sobretudo nossa história de nação escravista, permite todo tipo de violência e faz com que pessoas negras agredidas, no momento dessa agressão, sintam vergonha de reagir, de acionar autoridades e exercer diretos conquistados.

Um grupo de pessoas com deficiência publicou um vídeo acessível, com interpretação em Libras, legendas, audiodescrição e locução, em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à presidência da República. Desde o começo da campanha eleitoral, é a primeira manifestação contundente favorável a um candidato feita especificamente por pessoas com deficiência que não concorrem a cargos neste pleito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1.271.381 eleitores com deficiência estão registrados do Brasil.

A publicação foi lançada oficialmente na sexta-feira, 21, às 10h, nas redes sociais de artistas, ativistas, profissionais da cultura e influenciadores. “A proposta é fortalecer as conquistas e o legado da gestão Lula em prol da acessibilidade cultural, além de apontar o compromisso futuro de Lula com a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência”, diz o grupo em comunicado oficial.

O vídeo, chamado de ‘Acessibilidade, Educação e Cultura: É Lula!’, tem depoimentos de pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual, inclusive autistas.

“A imagem de Bolsonaro empurrando seu intérprete de Libras é o retrato do que é a ‘acessibilidade’ em sua gestão. Bolsonaro, em 2019, no quarto mês de mandato, extinguiu o conselho de direitos das pessoas com deficiência (CONADE) de maneira que não há mais um órgão para fiscalizar o cumprimento de leis voltadas às pessoas com deficiência. Através do PL 6159 que, embora não tenha sido aprovado, ainda tramita no Congresso, ataca a Lei de Cotas. Em 2020, o governo Bolsonaro reduziu em 71% o valor destinado ao Programa Nacional de Apoio à Saúde das Pessoas com Deficiência (Pronas/PCD). Somente naquele ano, mais de R$ 83 bilhões deixaram de ser destinados ao programa. Lembrando que o ministro da educação de seu governo, Milton Ribeiro, declarou que alunos com deficiência ‘atrapalham os demais estudantes’. O presidente endossou sua fala”, afirmam o comunicado.

“Lula, logo no seu primeiro ano de mandato em 2003, lançou pelo MEC o programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. O Brasil se tornou signatário da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência (ONU/2006), ratificada pelo Congresso Nacional como emenda à Constituição Federal (Decreto Federal 6949/2009), que ampara a LBI (Lei Brasileira de Inclusão). Ainda na educação Inclusiva, implementou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, garantindo o acesso a estudantes com deficiência à escola regular. Implementou a dupla matrícula do Fundeb para estudantes com deficiência que estão na escola regular para destinar recursos de investimento na inclusão escolar. Instituiu os núcleos de acessibilidade nas instituições Federais de ensino superior. Criou cursos de graduação em licenciatura e bacharelado em Letras Libras. Lula implementou o Programa Nacional de Inovação em Tecnologias Assistivas e Centros de referência em tecnologia assistiva. Criou a rede nacional de cuidados de pessoas com deficiência no SUS. Ofertou residências acessíveis contemplando pessoas com deficiência no programa Minha Casa Minha Vida. Fortaleceu a participação e o controle social das políticas públicas com a realização de conferências nacionais sobre os direitos das pessoas com deficiência. O programa Cultura Viva, que teve início na gestão do ministro da cultura Gilberto Gil e continuou com o ministro Juca Ferreira, deu visibilidade e fortaleceu a consciência ampla das culturas surdas e das culturas de pessoas com deficiência. E assim Lula seguiu com a jornada de políticas públicas pelos direitos das pessoas com deficiência que são levantadas e defendidas no vídeo”, completa o grupo.

FICHA TÉCNICA:

Montagem: Laysa Elias

Roteiro e Locução de Audiodescrição: Danielle França

Articuladoras: Daina Leyton e Estela Lapponi

Tradução Libras/Português: Anne Magalhães

PARTICIPAÇÃO:

Cristiane Muñoz, Edinho Santos, Estela Lapponi, Gislana Vale, Ivan Baron, Jessica Teixeira, João Paulo Lima, Jorge Rodrigues, Lara Gomes, Leo Castilho, Léo Viturino, Leandro Miguel, Mariana Rosa, Nayara Rodrigues da Silva, Thamyle Vieira, Valdo Nóbrega, Victor di Marco e William JS.