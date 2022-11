Vencer Limites na Rádio Eldorado – 61

Neste 61º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre a estreia da atriz Tabata Contri na novela ‘Travessia’, da Rede Globo, e comento a divulgação da lista de instituições supostamente ‘petistas’ que provocou cancelamentos de doações à APAE de Ijuí (RS).

Nas conquistas da sociedade, são comuns os detaques para as ‘primeiras vezes’. A primeira vez que o homem pisou na lua, a primeira vez que uma mulher votou, a primeira vez que uma pessoa negra estudou em uma escola apenas para brancos, a primeira vez que uma pessoa com deficiência se formou na faculdade, etc. Em todos esses casos – há milhares que pode ser citados – se destacam o ineditismo da situação e o protagonismo de quem alcançou determinada façanha.

Tabata Contri, atriz, mulher com deficiência, paraplégica, cadeirante, faz parte dessa lista porque foi a primeira atriz cadeirante a participar de uma novela, em 2008, na Rede Bandeirantes, a novela ‘Água na Boca’. Antes disso, já havia feito muita coisa boa. Em 2003, começou a atuar na Oficina dos Menestréis, e permanece até hoje, projeto do cantor e compositor Oswaldo Montenegro criado em 1991.

Tabata é uma atriz experiente na TV e no teatro e, nesta terça-feira, 8, ela soma mais uma ‘primeira vez’ à sua lista de conquistas, ineditismos, protagonismos, ao estrear na novela ‘Travessia’, da Rede Globo, e se tornar primeira atriz cadeirante a ter uma personagem de destaque e relevância em uma novela no horário mais nobre da emissora com maior audiência no País. Tabata será ‘Juliana’, uma das advogadas que ajuda a ‘mocinha’ Brisa (Lucy Alves).

Há muito mais nessa representatividade do que somente uma mulher cadeirante. A autora Gloria Perez já revelou que a personagem Juliana vai dar voz à luta por acessibilidade, pelos direitos da população com deficiência. Não é apenas uma pessoa com deficiência no elenco, mas uma atriz com deficiência que viverá uma personagem com deficiência.

A memória emotiva, a bagagem pessoal, a experiência diária de Tabata Contri são fundamentais na construção dessa atuação. Tabata é consultora do grupo Talento Incluir, é formada em Marketing, aplica treinamentos de conscientização sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas empresas, é uma das organizadoras do Guia de Comunicação Inclusiva lançado em setembro.

A primeira telenovela brasileira, ‘Sua Vida Me Pertence’, escrita e dirigida por Walter Forster, exibida na TV Tupi de São Paulo, estreou às 20h de 21 de dezembro de 1951. E não tivemos até hoje uma atriz cadeirante que tenha interpretado uma mulher com deficiência e uma personagem de relevância em uma novela no horário mais nobre da emissora com maior audiência no País.

Essa, portanto, é uma estreia com 70 anos de atraso.

É hora de parar de usar termos como ‘delirantes’, ‘malucos’, ‘alucinados’ ou dizer que precisam de psiquiatras ou de tratamento mental os insatisfeitos com os resultados das eleições deste ano, que estão por aí bloqueando estradas, pedindo o “retorno da ditadura”, a “intervenção militar ou federal” e outras tantas exigências antidemocráticas, e criando listas de empresas e instituições que devem ser boicotadas.

Associar com transtornos mentais esses comportamentos, atitudes e afirmações é um desrespeito com quem realmente enfrenta problemas de saúde mental e um reforço de estigmas.

O que há nesses comportamentos é um profundo egoísmo, egocentrismo, uma enorme incapacidade de aceitar as mudanças que mexem nas bolhas de privilégios, uma manipulação dessa imaturidade para manter o País no caos e usar essa baderna como combustível para fortalecer um discurso populista.

A divulgação dessa lista de empresas e instituições supostamente ‘petistas’ em Ijuí, município da região norte do Rio Grande do Sul, a 390 quilômetros da capital Porto Alegre, que provocou uma série de cancelamentos de doações à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), é a mostra mais concreta desse egoísmo, dessa maldade, dessa estratégia maquiavélica.

A instituição que atua na cidade há 52 anos, tem 80 funcionários e atende 599 pessoas com deficiência, sendo que 235 são alunos da escola mantida pela associação. Em março deste ano, passou a receber 150 autistas que frequentavam o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) local.

“Não fizemos campanha para ninguém e já recebemos mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares de integrantes de vários partidos”, diz Avani Brizzi Zwanziger, presidente da APAE de Ijuí. “Essa lista surgiu na segunda-feira, 31, dia seguinte à eleição, com 58 nomes. Imediatamente, ao menos dez doadores anunciaram o cancelamento de suas contribuições”, afirma. “Mais de 70% das famílias que apoiamos estão abaixo da linha da pobreza”, ressalta a líder a associação.

“Temos fila de espera para vários projetos. Não há nenhuma instituição semelhantes na cidade. Nossa despesa mensal chega a R$ 200 mil. Só com a folha de pagamento são R$ 160 mil. Também temos apoio do município, convênio com o SUS (Sistema Único de Saúde) e recebemos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica)”, detalha Avani.

Segundo a presidente da APAE de Ijuí, é a primeira vez que algo do tipo acontece com a associação. “Publicamos uma nota de repúdio, que foi compartilhada pela Federação Estadual da APAEs do RS, e registramos um boletim de ocorrência por difamação. Estamos pedindo ajuda, inclusive de parlametares e pessoas inflentes na região”.

Avani Brizzi Zwanziger contou ainda que foram devolvidos vários convites comprados para um churrasco organizado pelo Rotary neste domingo, 6, para arrecadas fundos à associação. “Colaboradores deixaram de ir por causa da lista. Nossos pedidos de doações são sempre de R$ 1 ou R$ 2. Por isso, precisamos de quantidade”, esclarece a presidente da APAE de Ijuí.

O blog Vencer Limites apurou que há suspeitas sobre os possíveis autores da lista, mas nenhum nome foi confirmado.

Quem quiser apoiar a APAE de Ijuí pode fazer um PIX para a chave (55) 98148-0807 ou apontar para o QR CODE abaixo.