Vencer Limites na Rádio Eldorado – 62

Neste 62º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre a participação de pessoas com deficiência na equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e faço um alerta sobre o agravamento da qualidade de vida de pessoas com deficiência nas cidades mais remotas do Brasil.

A presença de pessoas com deficiência na equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), até este momento, significa apenas que há pessoas com deficiência na equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porque ainda não há nenhuma linha divulgada sobre as propostas dessa transição para a população com deficiência.

Estão lá nos grupos da transição Rubinho Linhares, que tem nanismo, coordenador nacional das Pessoas com Deficiência do PT (leia entrevista exclusiva), e o economista Luiz Alberto Melchert, cego, na equipe de Direitos Humanos. O atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, bicampeão paralímpico no futebol de 5, e Verônica Hipólito, medalhista de prata e bronze nas corridas de 100 e 400 metros, categoria T38, nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016, no time do esporte.

Lula terá de provar, no que diz respeito à população com deficência, que não é igual ao presidente em fim de mandato Jair Bolsonaro.

Quatro anos atrás, Bolsonaro chegou com o discurso da inclusão das pessoas com deficiência, representado pelo pronunciamento em Libras da primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas fez muito pouco nesse sentido, entregou somente algumas poucas mudanças – como a inclusão de uma pergunta sobre autistas no Censo, a carteira de identificação da pessoa autista, a ampliação de vagas reservadas para autistas em instituições federais de ensino e a aprovação da visão monocular como deficiência visual -, mas atacou diretamente, muitas vezes, a Lei de Cotas, tentou extinguir o Conade (Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência), tentou implementar uma política de educação que segrega alunos com deficiência, desrespeitou a Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) ao produzir, sem a participação de pessoas com deficiência, um relatório deformado que será base da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, a ser implementada no País, apenas para citas as ações de maior repercussão.

Lula vai ter que mostrar na prática que trabalha pela população com deficiência, que realmente entende a importância das pessoas com deficiência para o País, terá de fomentar e aprovar políticas que garantam o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, terá de cumprir promessas como a ampliação do acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada, regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social), tem de incluir num provável revogaço o Decreto 10.502/2020 de Bolsonaro, que instituiu a Polícia Nacional de Educação Especial, uma ameaça real à educação inclusiva, terá de atuar para que a Lei Brasileira de Inclusão sejá regulamentada por completo e efetivamente aplicada em todo o País.

É fato que há uma importante representatividade das pessoas com deficiência na equipe de transição, mas isso não basta, não satisfaz nem de longe. É preciso mais, muito mais. E a população com deficiência, seja quem votou ou não em Lula, tem de fazer essa cobrança diariamente.

A invisibilidade e o silenciamento agravam a qualidade de vida da população com deficiência, principalmente nas cidades mais remotas do País, onde há uma exigência de adaptação que as instituições têm de observar para atuar conforme demandas e necessidades específicas, gostos e tendências locais dessas microrregiões.

Um projeto chamado ‘Mais Educação: as diferenças que constroem’, organizado pela Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil) com o Instituto BrasilAgro e a Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo das Mangabeiras (MA), fortalece o papel das lideranças escolares e dos professores para incentivar a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular em 18 escolas da cidade.

Pessoas com deficiência e seus familiares, e gestores de instituições escolares, foram entrevistados e, a partir dessas conversas, foi produzido um diagnóstico do contexto educacional no município, que deu origem a capacitações sobre contextualização histórica, capacitismo e terminologias, diferenciação das deficiências, dificuldade de aprendizagem, transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E será elaborado um guia de boas práticas de profissionais da região.

“Profissionais despreparados assumem a sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE)”, diz Umbelina Ferreira, coordenadora pedagógica da Unidade Escolar Dom Rino Carlesi, em São Raimundo das Mangabeiras.

Em agosto, o projeto capacitou 38 pessoas, entre diretores e coordenadores pedagógicos. Em outubro, formou 260 professores para acolherem pessoas com deficiência.

Além de São Raimundo das Mangabeiras (MA), há ações em Angico dos Dias e Luís Eduardo Magalhães (BA), Caracol, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e Jurema, todos municípios do PI.

Nesses municípios, tornar o mercado de trabalho acessível para pessoas com deficiência é um grande problema. O projeto da ASID constatou que prevalece a informalidade. Muitas pessoas com deficiência não se reconhecem dessa maneira, há dificuldades para a população obeter laudos, o que bloqueia a garantia de direitos e benefícios. E não há organizações sociais voltadas à causa da pessoa com deficiência.