Campanha #VerificaPcd pede selo para pessoas com deficiência no Twitter

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Uma campanha de usuários brasileiros do Twitter pede a verificação de contas de pessoas com deficiência na rede. Com a tag #VerificaPcd, mencionada em mais de 18 mil tweets, a ação chegou à segunda posição nos trending topics brasileiros, segundo o GetDayTrends.com.

A meta da iniciativa é fortalecer a credibilidade de produtores de conteúdo sobre o tema, ampliar a luta por direitos, dar visibilidade a associações e ativistas, além de levar conhecimento mais abrangente para a sociedade a respeito das principais temáticas do universo das pessoas com deficiência, da acessibilidade e da inclusão.

Ter a conta verificada e marcada com o selo atesta a legitimidade do perfil e informa ao leitor ou seguidor que a autoria é certificada.

Questionado pelo #blogVencerLimites sobre a campanha, o Twitter Brasil informou que o processo de solicitações para verificação de contas está suspenso, por enquanto.

Para solicitar o selo de verificação, o usuário precisa ter uma conta com número de telefone e endereço de e-mails verificados, uma bio, foto de perfil, data de aniversário (para contas que não são de empresas ou instituições), um website e tweets definidos como públicos nas configurações pessoais.

Com essas exigências atendidas, o usuário precisa preencher o formulário de solicitação em verification.twitter.com.

“Exceções são olhadas caso a caso, por exemplo, como fizemos recentemente com profissionais de saúde devido à pandemia”, explicou a empresa.

A rede promoteu divulgar qualquer novidade sobre a reabertura do processo ou alguma exceção relacionada especificamente a pessoas com deficiência.

Pessoas sem deficiência, peço sua empatia: Campanha para que o @TwitterBrasil verifique pessoas com deficiência. Sou um dos poucos com verificação. Isso prova a invisibilidade dos que têm deficiência para as demais pessoas e estruturas sociais.

Ajude, siga, divulgue #VerificaPcD — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) July 2, 2020

pessoas com deficiência passam por diversos tipos de apagamento – inclusive na internet. por exemplo, o @TwitterBrasil só possui DUAS pessoas com deficiência com conta verificada. #VerificaPcD — Mariana Torquato (@VaiUmaMaozinhAi) July 2, 2020

____________________________________________

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.

VencerLimites.com.br é um espaço de notícias sobre o universo das pessoas com deficiência integrado ao portal Estadão. Nosso conteúdo também está acessível em Libras, com a solução Hand Talk, e áudio, com a ferramenta Audima.

Todas as informações publicadas no blog, nas nossas redes sociais, enviadas pelo Whatsapp ou Telegram são produzidas e publicadas após checagem e comprovação. Compartilhe apenas informação de qualidade e jamais fortaleça as ‘fake news’. Se tiver dúvidas, verifique.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com. E acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais:

Facebook.com/VencerLimites

Twitter.com/VencerLimitesBR

Instagram.com/blogVencerLimites

____________________________________________