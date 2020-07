Vídeos acessíveis ensinam o valor da diversidade para crianças

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Diversidade, ciência, saúde e nutrição são os temas dos vídeos voltados para o público infantil, apresentados por profissionais com deficiência que trabalham na Bayer e fazem parte do programa ‘Educação para uma Vida Melhor’.

Lançado pela empresa no ano passado como uma iniciativa piloto para o Museu Catavento, em São Paulo, o projeto foi reformulado por causa da pandemia do coronavírus.

O grupo vai lançar novos filmes mensalmente, com histórias lúdicas e oficinas caseiras. Os vídeos são curtos, com legendas, Libras e audiodescrição. Quatro já estão publicados.

Clarinha e o Dr. Davisão mostra a importância de cuidar da saúde oftalmológica.

Exército das frutas e a oficina de massinha de modelar caseira desvenda os alimentos e sua importância para proteger nossa saúde.

Plantando cabelo e a oficina do Cuca fértil demonstra as etapas do plantio e ensina as crianças a fazer um boneco com materiais simples e reutilizáveis.

Pessoa com deficiência apresenta inventores, cientistas e artistas que marcaram a história do mundo e eram pessoas com deficiência.

____________________________________________

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.

VencerLimites.com.br é um espaço de notícias sobre o universo das pessoas com deficiência integrado ao portal Estadão. Nosso conteúdo também está acessível em Libras, com a solução Hand Talk, e áudio, com a ferramenta Audima.

Todas as informações publicadas no blog, nas nossas redes sociais, enviadas pelo Whatsapp ou Telegram são produzidas e publicadas após checagem e comprovação. Compartilhe apenas informação de qualidade e jamais fortaleça as ‘fake news’. Se tiver dúvidas, verifique.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com. E acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais:

Facebook.com/VencerLimites

Twitter.com/VencerLimitesBR

Instagram.com/blogVencerLimites

____________________________________________