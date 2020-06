Viver sem voz

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Queremos mostrar que a união por um propósito comum pode salvar vidas. Nosso trabalho permite que os sobreviventes de câncer de cabeça e pescoço se aceitem e se sintam parte da sociedade novamente”, diz Melissa Ribeiro, presidente voluntária da ACBG (Associação de Câncer de Boca e Garganta), também uma sobrevivente.

A instituição completou cinco anos nesta semana. Nasceu pelo esforço de pacientes que perderam a voz por causa do câncer de laringe e se uniram.

“Centenas já foram atendidos em todo o País com os programas e parcerias para reabilitação vocal e laringe eletrônica”, afirma Melissa.

“O paciente precisa saber que não está sozinho, que há outros como ele e existe uma organização que atua para transformar a vida dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço”, destaca a presidente.

Para marcar a data, a associação lançou o vídeo ‘A voz do silêncio’, com versões em português, espanhol e inglês.

#AVozdoSilêncioACBG Assim como se vão os amores e as estações do ano, nossa voz também pode nos deixar…Convidamos você a mergulhar na história de uma mulher que, por conta de um câncer de laringe, perdeu a voz. Tal procedimento salvou sua vida, porém provocou mutilações, tanto físicas como psicológicas. Como continuar vivendo a partir dali era a grande questão. Ela estava fragilizada, por perder sua identidade.Mas conseguiu dar a volta por cima enxergando outras pessoas parecidas com ela, unidas por um propósito maior através da ACBG Brasil, organização que trabalha em prol dos direitos dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Ela viu uma possibilidade de mudança e se curou. Na ACBG, existe união, amor e cura. E é por isso essa pequena história nos remete a sua fundação através da união de pacientes acometidos pelo câncer. Há 5 anos, a Associação dá voz a quem não tem, entendendo como voz não só a função básica, mas o conjunto de direitos que tais pacientes devem ter acesso.Para saber mais sobre a organização, acesse o site: acbgbrasil.org Publicado por Associação de Câncer de Boca e Garganta em Quarta-feira, 17 de junho de 2020

