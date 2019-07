Vivo libera acesso gratuito ao Guiaderodas

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Clientes da Vivo podem acessar pela rede da operadora, sem cobrança de dados, o Guiaderodas, que consulta, avalia e classifica a acessibilidade de qualquer espaço de visitação pública. O aplicativo está disponível para iOS e Android.

A iniciativa faz parte de uma série de ações voltadas às pessoas com deficiência, que incluem a retenção e o desenvolvimento e de profissionais com deficiência, divulgação de vagas de trabalho, investimento na acessibilidade da sede da operadora em São Paulo, chamada de Ecoberrini – que foi submetida à vistoria de arquitetos especializados e também de pessoas com deficiência -, além do treinamento de seguranças, porteiros, bombeiros e recepcionistas.

No ano passado, a Vivo assinou o Pacto pela Inclusão de Pessoas com Deficiência, documento com diretrizes e compromissos elaborado pela Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS) e endossado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Também em 2018, a operadora apresentou o Programa Vivo Diversidade, com ações e políticas para combater o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência e as diversas etnias, orientações sexuais e identidades de gênero.

TURISMO ACESSÍVEL – Um destaque do aplicativo é o Selo Guiaderodas, que confirma a acessibilidade no ponto avaliado. Entre os locais mais conhecidos que receberam o selo está o Allianz Parque, certificado em 2017.

Em dezembro de 2018, o estádio recebeu também o Selo de Acessibilidade Arquitetônica, concedido pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), vinculada à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) da Prefeitura de São Paulo.

A SMPED mantém em atualização online constante o Mapa de Rede de Serviços Acessíveis, que destaca equipamentos públicos acessíveis para consulta e análise, com endereço e telefone, além de detalhes sobre recursos específicos e a situação geral do local.

São Paulo tem também o programa Cultura Inclusiva, parceria da SMPED com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) – apoio do Itaú Unibanco -, que promove a acessibilidade comunicacional em teatros e equipamentos de cultura, oferecendo recursos arquitetônicos, Libras e audiodescrição, com programação gratuita divulgada todo mês.

