Você conhece os Inclumojis?

A Apae de Porto Alegre e a APABB-RS (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade) se uniram para lançar os Inclumojis, emojis inspirados em pessoas com síndrome de Down.

O projeto busca visibilidade para a condição causada pela trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down é a ocorrência genética mais comum no mundo, registrada uma vez para cada 700 nascimentos. Não há nenhuma relação com etnia, país, religião ou condição econômica.

“Além de incentivar o debate sobre inclusão, as novas carinhas possibilitam que essas pessoas se comuniquem por meio de ícones com os quais se identificam”, afirmam as instituições que criaram os Inclumojis.

As figuras estão disponíveis em Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Para usar, selecione a ferramenta de inclusão de GIFs na mensagem, digite ‘Inclumojis’ e escolha uma das três ‘carinhas’.

Na página do projeto, www.inclumojis.com, há um tutorial e informações sobre as duas associações.

