Você deixaria suas deficiências em casa?

Se você pudesse deixar todas as suas deficiências em casa e usasse um corpo sintético para trabalhar, estudar, se divertir e fazer o que tivesse vontade, você faria isso? Mesmo se não fosse mais identificada como uma pessoa com deficiência?

‘Encarcerados’, livro do americano John Scalzi, escritor, editor e crítico de cinema, um romance policial futurista, carrega em si uma discussão sobre como as limitações do corpo, avaliadas de maneira isoladas, podem levar a um entendimento divergente do atual sobre quem são as pessoas com deficiência.

Na história publicada em 2014 nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil em 2018 pela Aleph Editora, uma pandemia atingiu milhões de pessoas no mundo, matou muitas e gerou uma enorme população com sequelas severas no sistema nervoso somático, o que deixou essas pessoas imóveis, mas que podem transferir suas consciências para corpos sintéticos, robóticos, sibernéticos, e fazer qualquer coisa, como trabalhar e estudar, sem restrições.

Uma lei garante a esses indivíduos subsídios para aquisição dos novos corpos, que são sofisticados e podem sentir tudo que o corpo com deficiência sente, mas têm a opção de desligar essas sensações. E uma rede online exclusiva reúne todas as informações a respeito dessa população, permite a convivência virtual e até o aluguel desses corpos.

Esse subsídio será encerrado e cada um que pague pelo seu corpo, enquanto cresce a discussão sobre essas pessoas serem mesmo pessoas com deficiência.

Para quem convive com a deficiência em uma sociedade que sempre pensa nessa deficiência como uma doença e que sempre avalia a busca por uma cura, a história de ‘Encarcerados’ – ou Loch In, no título original – faz pensar sobre qual seria a escolha: ter deficiências e viver com elas em qualquer lugar ou manter essas deficiências no corpo original e viver de maneira sintética.

FICHA TÉCNICA:

Livro: Encarcerados

Autor: John Scalzi

Publicação: Aleph Editora

Tradutor: Petê Rissatti

Edição: 1ª

Ano: 2018

Páginas: 328

