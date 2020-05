“Você pode até ganhar, mas continua aleijado”

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A 3ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, no Paraná, ajuizou ação civil pública contra o apresentador Aldery Ribeiro, que comanda o programa ‘TV em Ação’ na TV Carajás, e também contra a emissora por danos morais coletivos às pessoas com deficiência.

O motivo da ação, que pede indenização de R$ 200 mil, valor a ser revertido ao Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um comentário feito pelo apresentador no programa que foi ao ar em 30 de abril.

Ribeiro falava sobre discussões nas redes sociais e usou os Jogos Paralímpicos para fazer uma analogia.

“Discutir em redes sociais é igual participar das Paraolimpíadas: você pode até ganhar, mas você continua deficiente, aleijado, com pouca visibilidade, e não é exaltado, aplaudido como os outros”, afirmou o apresentador.

A Promotoria também pede a retirada do vídeo da página da emissora (tvcarajas.tv.br).

Aldery Ribeiro e a TV Carajás ainda não se pronunciaram.

