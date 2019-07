Você queria ter outro corpo?

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Quem nunca quis poder se separar do próprio corpo, poder enxergá-lo de fora e conversar com ele?”, pergunta a atriz Jéssica Teixeira, protagonista do espetáculo solo de teatro E.L.A, que estreia nesta sexta-feira, 5 de julho, no Espaço Cênico do Sesc Pompeia, em São Paulo.

“Será que só eu entro em um estabelecimento e as pessoas começam a olhar para o meu corpo, a conversar com ele antes mesmo de eu dar um oi?”, questiona a artista, que também é coautora do texto e produtora da peça. A direção é de Diego Landin.

“Durante o processo de pesquisa e criação da obra percebemos essas questões, que são independentes do fato de eu ter um corpo singular ou estranho. É universal. Todos nós nascemos e temos que alimentar, carregar, trabalhar e sustentar esse corpo. Querendo ou não, ele é tudo que nós temos aqui. E a gente precisa aprender a lidar com ele”, comenta Jéssica.

E.L.A, surgiu da investigação cênica do corpo inquieto, estranho e disforme da própria atriz. E de que maneira se desdobra e faz desestabilizar e potencializar outros corpos e olhares. A montagem mescla dramaturgia, artes plásticas e vídeo.

Jéssica debruçou-se sobre o livro ‘O Corpo Impossível’, da pesquisadora Eliane Robert Moraes, para disparar dispositivos dramatúrgicos que expandissem a cena.

“O objetivo de E.L.A é provocar no público um desejo de emancipação individual e coletiva a partir da aceitação das diferenças, driblando os clichês e padrões de beleza impostos pela mídia, além de encorajar um olhar e uma sensibilidade para a diversidade e multiplicidade, fortalecendo assim a construção do ser político que há em cada um”, explica a atriz.

O espetáculo assume uma estética clean, branca, padrão e, aos poucos, vai se desconstruindo para que a sofisticação de um caos interior da personagem salte aos olhos dos espectadores.

Esse caos é proporcionado pelas escolhas dramatúrgicas de como o corpo da personagem se transformará ao longo do espetáculo, onde a transição se inicia a partir da diva pop, passa pelo ciborgue, e chega até a selvageria, inerente a todos os seres.

“Pretendemos ressaltar aos olhos de mulheres, nordestinos, pretos, indígenas, quilombolas, indivíduos com deficiência, periféricos e LGBTs toda a potência e existência de cada um. E aos olhos de todos os outros que não se encaixam nesses perfis a potência de se viver no mundo com pessoas cheias de singularidades e diferenças”, declara a coautora.

SERVIÇO

E.L.A

Estreia: 5 de julho (sexta-feira) – 21h30

Temporada: até 14 de julho.

Horários:

– quinta-feira a sábado – 21h30

– domingo – 18h30

Local: Sesc Pompeia – Espaço Cênico

Endereço: Rua Clélia, 93, Pompeia, São Paulo/SP

Telefone: (11) 3871-7700

Capacidade: 50 lugares

Local não tem estacionamento

Funcionamento da bilheteria:

– terça-feira a sábado – 9h às 21h

– domingo e feriado – 9h às 20h

Ingressos à venda em todas as unidades do Sesc (sescsp.org.br):

– R$ 20,00 (inteira)

– R$ 10,00 (estudante, servidor da escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência)

– R$ 6,00 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes)

FICHA TÉCNICA

Elenco: Jéssica Teixeira

Direção: Diego Landin

Diretor de Arte: Yuri Yamamoto

Diretor de Videomapping: Pedro Henrique

Consultora dramatúrgica: Maria Vitória

Figurino: Yuri Yamamoto e Isac Bento

Coreógrafa: Andréia Pires

Vocal Coach: Priscila Ribeiro

Escultor: Kazane

Trilha Sonora: Diego Landin (Dancing Barefoot por Fernando Catatau e Artur Guidugli)

Cenotécnico: Marsuelo Sales

Iluminador: Fábio Oliveira

Videoclipe: Gustavo Portela

Música do videoclipe: Saúde Mecânica de Edgar

Textos: Jéssica Teixeira e Vera Carvalho, com fragmentos de Eliane Robert Moraes e Paul Beatriz Preciado

Produção: Jéssica Teixeira

Realização: Catástrofe Produções

Duração: 70 minutos

Recomendado para maiores de 18 anos

