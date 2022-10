Vote pela inclusão

A população brasileira com deficiência tem muitos temas urgentes que precisam ser priorizados. Três ganham destaque por terem impacto em todo o País: a proteção da Lei de Cotas, a retomada da educação realmente inclusiva e a regulamentação de toda a Lei Brasileira de Inclusão (n° 13.146/2015).

Quem acompanhou a campanha eleitoral para presidência da República viu pouquíssimo espaço para discussões sobre acessibilidade e a situação das pessoas com deficiência. Nem a presença da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), uma mulher tetraplégica, foi suficiente para ampliar esse debate até um patamar minimamente satisfatório.

A invisibilidade da população com deficiência permanece. E a nossa representatividade é mínima, uma oportunidade perdida nessas eleições.

Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a candidatura de 476 pessoas com deficiência por dez partidos e três federações, o equivalente a somente 1,6% do total de candidatos registrados, 264 com deficiência física, 115 com deficiência visual, 59 com deficiência auditiva, 13 se apresentaram como autistas e 41 disseram ter outros tipos de deficiências.

Para o Congresso Nacional (Senado e Câmara), elegemos menos de dez candidatas e candidatos com deficiência.

Segundo o Tribunal, a informação sobre deficiência foi considerada protegida pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (n° 13.709/2018).

“O TSE consegue divulgar o quantitativo de candidatos que se declaram com deficiência e o número de candidatos eleitos com deficiência, mas não consegue identificar o candidato devido às regras da LGPD”, explicou ao blog Vencer Limites a Coordenadoria de Imprensa da Secretaria de Comunicação e Multimídia.

Para a população com deficiência, os últimos quatro anos não foram nada bons.

O governo Bolsonaro protagonizou uma série de ataques aos direitos da população com deficiência. Acompanhe a lista das ações de maior destaque.

– Redução em 71% o valor destinado ao Programa Nacional de Apoio à Saúde das Pessoas com Deficiência (Pronas/PCD).

– Endurecimento de regras que inviabilizavam a concessão do BPC/LOAS, o Benefício de Pretação Continuada, regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social.

– Aparelhamento e tentativas de extinção do Conade, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência

– Publicação do Decreto Federal nº 10.502/2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, considerada discriminatória e suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por oficializar as salas e instituições ‘especiais’ que segregam e isolam alunos com deficiência.

– Deformação do relatório de base ao Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência.

– Alterações na Lei n° 8.213/1991, chamada de Lei de Cotas, que reserva vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

No Congresso Nacional, projetos bizzaros propunham alterações na lei de cotas, atendendo ao lobby de quem não tem interesse na inclusão e, de 2019 até hoje, encontrando deputados e senadores que atendem a esse lobby e topam atacar a inclusão para favorecer empresas e empresários.

A aprovação da Lei 14.126/2021, que tornou a visão monocular um deficiência visual, e a inclusão de uma pergunta sobre autistas no Censo do IBGE são as duas únicas ações que podem ser chamadas de inclusivas e importantes para a população com deficiência no atual governo, mas ainda assim restritas e que não compensam a série de ações contra a população com deficiência.

De maneira geral, o que se observou nos últimos quatro anos foi uma produção constante de congressos, seminários e eventos sem resultados efetivos na melhora das políticas públicas para as pessoas com deficiência.

O histórico do governo Lula (2003/2010) é mais positivo para as pessoas com deficiência. Acompanhe a lista de algumas ações de maior destaque.

– Foi lançado o programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, por meio do Ministério da Educação.

– Foi implementada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, que garante acesso de estudantes com deficiência à escola regular, usada até 2020.

– O Brasil se tornou signatário da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, promulgada pela Organizaçãodas Nações Unidas (ONU) em 2006, ratificada pelo Congresso Nacional como emenda à Constituição Federal (Decreto Federal n° 6.949), que foi base da LBI (Lei Brasileira de Inclusão (n° 13.146/2015).

– Foi instituída a dupla matrícula do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para estudantes com deficiência que estão na escola regular, destinando recursos de investimento na inclusão escolar.

Todas as informações sobre o que foi feito pelos governos de Lula e Bolsonaro, contra e a favor da população com deficiência, estão disponíveis na internet. São fatos que derrubam qualquer discurso de campanha.

Se ainda não tiver decidido, neste domingo, 30, vote pela inclusão.