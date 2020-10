Websérie destaca cenário atual da inclusão no trabalho

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Seis vídeos acessíveis de curta duração – com legendas, Libras e audiodescrição – publicados nas redes sociais da Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil) expõem o cenário atual da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O projeto gratuito, desenvolvido em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, foi batizado de ‘Informações Inclusivas’.

A iniciativa destaca a situação dos profissionais com deficiência no ambiente corporativo, as ações fundamentais para essa inclusão ter sucesso, a função das organizações sociais nos processos, como empresas que são referência atuam e ampliam seus programas, o desenvolvimento da carreira e a Lei de Cotas.

Os vídeos estão na página da ASID no Facebook, no canal da instituição no YouTube e nas redes do Grupo Volkswagen.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

