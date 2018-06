Websérie incentiva debate sobre a pessoa com deficiência na sociedade

Estreou nesta quarta-feira, 27, no canal da Sompo Seguros no YouTube a websérie ‘Todos Diferentes, Todos Iguais’, que debate a relação da coletividade com a pessoa com deficiência. Serão quatro episódios, publicados uma vez por semana, sempre às quarta-feiras, até o dia 18 de outubro.

Participam a blogueira Ana Kelly, o atleta profissional de rugby em cadeira de rodas Lucas Junqueira, o humorista Paulo Fabião, e o Mágico Burke (Vagner Molina). No primeiro episódio, os entrevistados falam sobre convivência sobre e as dificuldades do dia a dia.

Desenvolvido pela RMA Comunicação, o projeto reúne percepções dos convidados sobre lazer, trabalho, amor, e sexo, entre outras temas, para construir uma narrativa que mostra a deficiência somente como uma condição que não determina quem é a pessoa, o indivíduo e cidadão ativo na sociedade.

É a terceira websérie lançada pela Sompo Seguros. A primeira, com oito episódios publicados entre novembro e dezembro de 2015, mostrou histórias reais de pessoas que fazem a diferença na vida do próximo. No segundo projeto, também em seis episódios, entre 25 de janeiro e 1 de março deste ano, são mostrados os relatos de pessoas que conquistaram objetivos ao vencer dificuldades e fizeram do próprio exemplo uma ferramenta de transformação.

