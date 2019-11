Acompanhe a apuração do carnaval de São Paulo ao vivo e veja as notas e a classificação das escolas de samba.

Entenda a apuração

1. Nove quesitos são avaliados por quatro jurados cada. É possível dar notas que variam de 8 a 10 . A menor nota data em cada quesito é descartada.

2. No caso de empate, será considerada campeã a escola de samba que obtiver as maiores notas no último quesito sorteado para leitura. Se o empate persistir, serão comparadas as notas do penúltimo quesito, e assim por diante.

3. As duas escolas de samba com as menores pontuações serão rebaixadas.