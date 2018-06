05 de outubro de 1907

(Florianópolis) Reina aqui grande satisfacção e orgulho pela noticia de que o engenheiro Corthell apresentou já o plano definitivo das obras do porto e do prolongamento até esta capital da Estrada de Ferro Thereza Christina. Os srs. Schimidt & Trost vão introduzir immigrantes europeus neste Estado por conta do decreto n. 1.508, de 4 de setembro ultimo. Foram approvadas hontem pelo ministério da viação as condições propostas pela Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande para a construcção de ramaes particulares.