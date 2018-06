1,5 milhão de veículos deixam SP a partir de hoje

Cerca de 1,5 milhão de veículos devem deixar a cidade de São Paulo a partir de hoje em razão do feriado de carnaval, segundo estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por causa do alívio no tráfego na capital, o rodízio de veículos estará suspenso entre segunda e quarta-feira. Só para a Baixada Santista, devem descer até 530 mil carros, segundo a Ecovias. A partir das 13 h de hoje, os motoristas utilizarão a pista sul da Rodovia dos Imigrantes e as duas pistas da Via Anchieta para descer a serra. A pista norte da Anchieta estará liberada apenas para veículos de passeio, e caminhões e ônibus deverão descer a serra pela pista sul. Esse esquema vai funcionar até o fim da noite de sábado e entre as 7 e 14 h no domingo. Ainda no domingo, a partir das 18 h, começa a Operação Subida, quando só a pista sul da Anchieta estará disponível para descer. Esse esquema volta a vigorar a partir das 17 h de segunda e a partir das 10 h de terça-feira. Na Quarta-feira de Cinzas, das 4 às 22 h, os motoristas utilizarão as duas pistas da Anchieta para descer a serra e as duas da Imigrantes para subir. Nas estradas do litoral norte, é esperado grande movimento partir das 14 h de hoje. Pela rodovia dos Tamoios (SP-99) devem transitar cerca de 92 mil veículos em direção a Caraguatatuba. Para Ubatuba, a previsão é de 38 mil carros na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125). Na tarde de ontem, o movimento na travessia de balsa estava normal e não havia filas para se chegar a Ilhabela, que espera 28 mil veículos. CONSTRANGIMENTO Enquanto concedia entrevista sobre o funcionamento dos aeroportos no carnaval, o presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), Sergio Gaudenzi, foi abordado por uma passageira ontem às 15h30 em Congonhas. Cida Ribeiro, de 62 anos, cobrou o fim dos atrasos. Ela teve o vôo para Goiânia cancelado às 11h30, que foi remarcado para as 18h30. "Isso vai melhorar?", questionou Cida, que desembarcou em Cumbica, em Guarulhos, vinda de Frankfurt.Gaudenzi disse que esse trabalho cabe à Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac). COLABORARAM SIMONE MENOCCHI E AMANDA VALERIA ABRE E FECHA SEGUNDA E TERÇA-FEIRA Rodízio: suspenso Bancos: fecham Poupatempo: fecha Procon: fecha Correio: fecha Feiras livres: abrem Hospitais: abrem UBS: fecham AMA: abrem Parques: abrem (exceto Parque da Luz, que fecha na segunda) Bibliotecas: fecham CEUs: abrem Mercados: fecham (abrem na segunda-feira Central Leste (só atacado), Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros, Pirituba, Santo Amaro e São Miguel; na terça-feira, funcionam o Central Leste, Kinjo Yamato (até as 13 h), Paulistano (só atacado), Penha, Sapopemba e Vila Formosa Sacolões: fecham (exceto Bela Vista, Butantã e Lapa. O Sacolão de Cidade Tiradentes abre das 8 às 11 h na segunda-feira. Na terça, o Jaguaré abre das 6h30 às 10 h