1 ano de pandemia

De um lado, uma devastação de vidas e de empregos, que atingiu a humanidade de forma inédita. De outro, a primeira grande pandemia da era tecnológica também trouxe transformações até certo ponto positivas, que poderão ser muito duradouras se os governantes e as pessoas entenderem o processo que todos vivem.

Como poderá ser visto nas próximas páginas, a educação, por exemplo, tem chances de sair ganhando com as mudanças tecnológicas que foram aceleradas durante uma das maiores crises sanitárias da história. Em compensação, o esforço de todos terá de ser grande para que a gigantesca desigualdade entre as redes pública e privada de ensino não cresça ainda mais.

Na área da saúde, as consequências terríveis da pandemia também mostraram como a ciência tem potencial para agir rapidamente e conseguir dar vazão aos anseios da sociedade. Mas, para isso, é preciso vontade política e orçamento adequado. A corrida inédita, em termos de velocidade, pelas vacinas é outro grande exemplo. Mesmo os hospitais públicos e privados também aprenderam muito com a doença. Mas tudo isso, claro, foi acompanhado de muita ansiedade, como também mostram os depoimentos de pessoas, conhecidas ou não, que viram suas vidas mudarem depois da chegada do vírus.

Espaço público pode sair mais forte

Turismo ganha contornos domésticos

Na rede pública desafio é encuurtar vários déficits

Transformação digital veio para ficar

Nos hospitais, a crise tem várias facetas

Urgência pandêmica turbinou evolução da ciência

Convivendo com a Pandemia

Pandemia no olhar das crianças