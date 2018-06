1º de abril de 1909 (Jundiahy) Foram recebidas na estação da Companhia Paulista 2.144 saccas de café, sendo 1.934 despachadas para Santos e 210 para S. Paulo. Chegou hontem do Rio o sr. dr. Orville Derby, chefe da Commissão Geologica Brasileira. O illustre scientista embarcou com a comitiva presidencial para o Paraná. (Rio) Pelo nocturno de hontem, partiu para S. Paulo a talentosa pianista brasileira Magdalena Tagliaferro, ganhadora do Primeiro Premio do Conservatorio de Pariz, recentemente chegada da Europa, a bordo do vapor ''Amazon''.