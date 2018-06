1 de agosto de 1909 O cardeal d. Joaquim Arcoverde visitou hontem o collegio das Damas de Sião, em Hygienopolis, onde foi festivamente recebido pelas professoras e alumnas. (Berlim) Está decidido que o imperador Guilherme II irá encontrar-se com o czar Nicolau da Rússia em alto mar, acompanhando-o até Kieler Föhrde, que está situada na entrada do canal de Kiel. (Berlim) O conde de Zeppelin realisou a sua viagem em dirigível até á cidade de Frankfort sobre o Meno. Ás 3 horas da madrugada deu-se a partida do balão. Tudo correu muito bem ao balão.