1.º de julho de 1909

Regressaram da sua excursão a Pindamonhangaba e Campos de Jordão, onde foram escolher o local para a installação do Sanatorio para Tuberculosos, os srs. dr. Emilio Ribas e Victor Godinho. (Petersburgo) O governo russo prepara-se para enviar tropas e canhões para Teheran, em vista de estar essa capital ameaçada de ataque pelos revolucionários. Muito concorridas e animadas as funcções do magnífico cinematographo que diariamente funcciona á rua Direita. Hoje novos espectaculos com a exhibição da sensacional fita de 1.000 metros ''Rigli Bill''.