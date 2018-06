1.º dia de operação na Cracolândia: 16 detidos No primeiro dia da nova operação das Polícias Militar, Civil e secretarias de Saúde e Assistência Social na Cracolândia, no centro, 16 pessoas foram detidas por suspeita de uso e porte de drogas, e um foragido do Presídio de Franco da Rocha foi reconduzido à prisão. A operação dura até 10 de abril, com participação de 200 oficiais, incluindo o Batalhão de Choque.