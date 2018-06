10 de agosto de 1908 Durante o anno de 1906 a Estrada de Ferro Leopoldina entregou á Estrada de Ferro Central do Brasil, em Porto Novo do cunha, 16.813.306 kilogrammas de café com destino a esta capital. Em 1907 entregou apenas 9.858.551 kilogrammas, e nos quatro primeiros mezes do corrente anno, 1.551 kilogrammas. (Monte Alegre) Durante os dias 4, 5 e 6 do corrente os trens especiaes e ordinários entre Amparo e Monte Alegre conduziram 6.164 passageiros. Além de 18 trens ordinários entre Soutello e Amparo, correram mais 26 trens especiaes. Os bilhetes importaram em 5:300$ réis.