10 de dezembro de 1907

(Bahia) Deram-se trez casos novos de peste bubônica, sendo dois fataes. (Bruxelas) Vários jornaes liberaes, todos filiados ao partido socialista, combatem a annexação do Estado Livre do Congo á Bélgica. Esteve hontem em palácio o sr. dr. Ramos de Azevedo que foi agradecer ao sr. presidente do Estado a visita que pessoalmente lhe fez ante-hontem por motivo do seu anniversario natalício. (Buenos Aires) Tem sido muito elogiado o modo intelligente pelo qual o Brasil está estudando a colonisação e o problema do povoamento do solo.