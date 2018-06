10 de julho de 1909

Dentro de poucos dias será lavrada a escriptura de acquisição, por parte do Estado, da chácara no bairro de Sant''Anna, de propriedade do dr. Antonio Maria da Silva para construcção da nova Penitenciaria. (Rio) Devem começar os trabalhos de construcção do ramal da Estrada de Ferro de Victoria a Diamantina. (Annuncios)Toucas e sapatos para banho a 2$500 réis. Soirée Blanche, colletes brancos para casaca a 10$. Ultimas novidades em chapéus modelos, véos, echarpes e grampos.La Ville de Paris, Rua Direita, 45.