10 de junho de 1908

Na última assembléia realisada em Londres o sr. Marconi declarou que o seu systema tem sido aperfeiçoado de tal forma que entre as estações na Irlanda e na costa da America do Norte já se podem transmitir 24 palavras na minuta e accrescentou que as administrações dos correios da Inglaterra e da Italia estão negociando um tratado de pôr a radio-telegraphafia ao serviço do commercio e da imprensa. Foi assignado o decreto autorisando a mudar a sua denominação a companhia que se organisou ultimamente para propaganda do café paulista na Inglaterra.