10 de novembro de 1907 (Rio) No dia 12 do corrente será inaugurada, no Jardim Zoológico, a nova Estação Zootechinica, alli installada pela casa Herman, que ultimamente fez aquisição de animaes de varias especies. (Annapolis) A municipalidade de Annapolis offereceu ao governo um terreno para a construcção de um prédio para a cadêa publica daquella localidade. A sobretaxa de café cobrada sobre o preço da sacca de café exportado desde o dia 1 a 7 do corrente mez, elevou-se agora á somma de 422.712 francos.