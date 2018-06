10 de outubro de 1908

(Moscou) Foi oficialmente declarado que as cidades de Petersburgo, Kief, Jeka-téronslav e Tachkent foram attingidas pela epidemia cholerica e que os governos de Petersburgo, Moscou, Tchernigof e Tornsk, e território Trasnscaspiano, as províncias de Sir-Daria, Samarcanda e Ferghana e as linhas do caminho de ferro da rêde de petersburgo se acham ameaçadas pela epidemia. De 10 de agosto a 14 de setembro 401 pessoas foram atacadas pelo cholera em Petersburgo, tendo morrido 98. Desde o começo da epidemia, o numero de pessoas que caíram doentes na Rússia foi de 6.744, tendo succumbido 3.130.