10 poltronas estilosas para deixar sua casa linda e requintada

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Ter uma poltrona elegante em qualquer cantinho da casa ou do escritório faz qualquer ambiente ganhar muito mais vida e beleza. Sempre tendo em vista o conforto e a comodidade, os modelos à venda no site da Amazon são ideais para dar um up em sua decoração.

São diversas opções de cores e estilos, com versões fixas ou giratórias, mais clássicas ou descontraídas. Alguns dos itens listados abaixo vêm com adicionais, como poltrona extra ou pufe.

LEIA TAMBÉM

10 smartphones em oferta com descontos de até R$ 521,82

Apple Watch: confira preços e modelos do relógio inteligente

Kindle: veja preços e diferenças entre os três modelos

10 opções de fones de ouvido com descontos de até 31%

Descubra quais os 10 produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon

10 poltronas estilosas à venda na Amazon

Poltrona Opalla Base Palito (R$ 399,99)

Poltrona Costela com Puff Or Design (R$ 1.980)

Poltrona Nely Combinare (R$ 896,99)

Poltrona Giratória Lyam Decor (R$ 599,90)

Poltronas Triângulos Shop da Mobília (R$ 399)

Poltrona Namoradeira Neew House (R$ 549,99)

Poltrona Garden Viero (R$ 379,90)

Poltrona Corino D'Rossi (R$ 549,90)

Poltrona Reclinável Turin Suede Matrix (R$ 536,90)

Poltrona Isadora Fratello (R$ 543)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.