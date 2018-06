10 questões garimpadas do Ibope

1.

Para quem vão os 12% de eleitores que declaram espontaneamente, na pesquisa Ibope divulgada domingo, intenção de votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva?

Ao contrário do que os petistas poderiam supor, apenas 48% optam por Dilma Rousseff quando são confrontados com a lista de candidatos. E surpreendentes 29% preferem José Serra (PSDB). Outros 10% vão para Marina Silva (PV).

2.

Como se dividiriam os 9% de eleitores de Marina Silva (PV) em um 2º turno entre o tucano José Serra e a petista Dilma Rousseff?

Hoje, Dilma ficaria com uma parcela ligeiramente maior: 40%, contra 32% de Serra. Mas 21% votariam em branco ou anulariam seu voto.

3.

Quem é mais fiel a seus candidatos: tucanos ou petistas?

Hoje, 71% dos eleitores que declaram preferência pelo PT votariam em Dilma. A fidelidade entre os simpatizantes do PSDB é proporcionalmente maior: 81% votariam em Serra. Mas há 29% de petistas contra apenas 6% de tucanos.

4.

O PMDB deve fechar aliança com o PT na eleição presidencial, mas como votam seus simpatizantes?

Entre os 8% do eleitorado nacional que se declaram peemedebistas, Serra bate Dilma por 62% a 19%. Entre os 45% de sem-partido, o tucano venceria hoje a petista por 38% a 26%.

5.

Se José Serra ganha entre tucanos, peemedebistas e nos sem-partido, como é que Dilma Rousseff empata com ele no total?

Nada menos do que 55% dos votos de Dilma vêm dos petistas. E outros 32% vêm dos sem-partido, principalmente daqueles que são fãs do presidente Lula, mas não são petistas.

6.

Como a religião influencia o voto para presidente?

Para Serra e Dilma, não faz diferença. Católicos e evangélicos se distribuem na mesma proporção do eleitorado total entre os dois líderes da corrida presidencial. Mas a evangélica Marina Silva, do PV, tem proporcionalmente mais eleitores de sua religião (12%) do que de católicos (8%).

7.

Que impacto têm os programas sociais federais nos eleitores de Serra e de Dilma?

Para a petista Dilma Rousseff, 35 em cada 100 de seus eleitores se beneficiam diretamente de programas como o Bolsa-Família ou moram com algum beneficiário. Para o tucano José Serra, essa relação é menor, mas ainda significativa: 27 para 100. Detalhe importante: 1 em cada 3 indecisos é beneficiário direto ou indireto desses programas.

8.

As mulheres votam mais em Serra porque rejeitam Dilma?

Não. A taxa de rejeição da petista entre o eleitorado feminino (18%) é praticamente igual à verificada entre os homens (19%). Dilma tem 8 pontos porcentuais a menos entre as mulheres provavelmente porque é menos conhecida entre elas. Serra, por sua vez, tem 3 pontos a mais entre as mulheres provavelmente porque é menos rejeitado pelas eleitoras (22%) do que pelos eleitores (27%).

9.

Em quem votam os eleitores que rejeitam Serra ou Dilma?

Dos 19% que não votariam em Dilma Rousseff de jeito nenhum, 70% declaram intenção de eleger José Serra, 13% votam em Marina Silva e 16% pretendem anular ou votar em branco. Dos 24% que não votariam em Serra de jeito nenhum, 70% declaram preferência por Dilma, 12% votam em Marina e 14% devem anular ou votar em branco.

10.

De onde veio o crescimento de Dilma Rousseff que a levou a empatar com José Serra?

Entre abril e junho deste ano, Dilma cresceu 10 pontos porcentuais, de 51% para 60%, entre eleitores que acham o governo do presidente Lula ótimo. Ao mesmo tempo, Serra perdeu 8 pontos nesse segmento, que representa 27% do total do eleitorado. Esses fãs de Lula se concentram nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.