Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que a Justiça Eleitoral cassou o mandato de pelo menos 100 prefeitos desde as últimas eleições municipais, em 2008. A pesquisa mostra que eleitores de 24 Estados já trocaram ou ainda vão trocar prefeitos até 13 de junho. O estudo do TSE, contudo, não fornece a relação de prefeitos cassados nem os motivos para a decisão da Justiça Eleitoral.